快篩採購案 昶虹：尚未與高登簽約、無提供財務擔保

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）高登環球生醫擬參與快篩試劑採購案惹議，上市公司昶虹國際被質疑提供財務擔保且未發布重大訊息公開說明。昶虹今天發布重訊澄清，尚未與高登生醫、韓商CELLTRION簽約，且未替高登生醫提供任何財務擔保。

高登環球生醫日前遭國民黨立法院黨團質疑衛福部圖利資本額僅200萬元小公司，高登4日發布聲明指出，為消弭暴利思考，決定不參與投標。

昶虹近日因與高登環球生醫參與政府COVID-19快篩試劑緊急採購案，引發議論。針對外界質疑，昶虹今天發布重大訊息指出，尚未與高登生醫、韓商CELLTRION簽約，並未替高登生醫提供任何財務擔保。

昶虹說明，因高登生醫聲請引進CELLTRION快篩試劑高達1700萬劑，政府雖有意緊急採購，但因每劑價格僅新台幣95元，不及高登生醫獲韓商允許價格，因此仍多方談判爭取中。韓商雖同意支援1700萬劑，但對於價金支付方式、政府保證、銀行保證等諸多事項，未能達成一致共識。

昶虹表示，高登生醫未與政府正式簽約前，無法確定採購契約是否成立，事前無法確認；高登生醫退出此次採購案，昶虹尚未與高登生醫、韓商CELLTRION簽訂契約，因此無從發布重大訊息。

針對財務擔保方面，昶虹表示，向高登生醫採購快篩試劑皆是以匯款方式支付價款，並未替高登生醫提供任何財務擔保。

至於雙方財務業務往來方面，昶虹指出，曾經在2021年8月透過台大農業生物科技下單高登7200劑試劑，實際入庫7135劑，於2022年4月25日完售。另外，2022年5月3日下單高登30萬劑，預計5月7日試劑可以進入台灣中正機場海關。（編輯：張良知）1110506