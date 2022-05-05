國民黨團又提質疑 陳時中：高登未領標將再對外徵求

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國民黨質疑衛福部向高登生醫買快篩涉圖利特定廠商。衛福部長陳時中5日在立法院證實高登已棄標，嘆了一口氣說「政治干預商業」這樣不好，好不容易爭取到1700萬劑快篩試劑，如今又要再想辦法。中央社記者王飛華攝 111年5月5日

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（中央社記者范正祥、溫貴香、張茗喧台北5日電）高登環球生醫放棄快篩試劑標案，風波仍未平息。質疑此案疑點重重的國民黨立法院黨團，不滿衛福部長陳時中說這是「政治干預商業」，今天發布新聞稿再拋出數項疑問，要求陳時中出來說清楚講明白。

陳時中下午在疫情記者會中說明，因應緊急需求，只要廠商符合指揮中心開出的3項條件都可來談，包括必須是食藥署已經核准專案輸入的快篩試劑、效期超過6個月、5月31日前可預約，因此4月28日和10家公司展開洽談，確認這10家公司共可提供約5270萬劑快篩試劑，昨天正式開標。

陳時中說，受到爭議影響，高登環球生醫昨天並未派員領標，採購總量將減少為3570萬劑，少了高登的1700萬劑雖不會有立即性困難，但後續評估如不足，會再對外徵求。

國民黨團昨天質疑資本額僅新台幣200萬元的「高登環球生醫有限公司」是從小吃店轉型生醫公司，先前沒有醫療專業和相關實績，就要承接1700萬劑快篩試劑採購，請檢調單位主動啟動調查、偵辦，是不是有人利用疫情發國難財、快篩財。

對此，高登環球昨晚發布聲明，澄清公司前身並非小吃店；而為消弭暴利思考，公司決定不參與投標，希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。

對於國民黨團所提質疑，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院接受媒體聯訪時說，這是「政治干預商業」，好不容易在5月底前爭取到1700萬劑快篩試劑給民眾使用，現在又要再找了。

國民黨團今天中午發布新聞稿，針對陳時中的「政治干預商業」一番談話，認為陳時中避重就輕迴避關鍵問題，仍在為疑點重重、信譽大有問題的商人公開護航。

在新聞稿中，國民黨團再拋出數項疑問，包括如依陳時中昨天所言，參與這次緊急採購的廠商皆取得國際原廠的授權書及EUA，那麼高登環球有沒有取得賽特瑞恩公司的原廠授權書，也請指揮中心拿出來以示國人，否則衛福部為何敢如此放心對其進行1700萬劑快篩試劑的巨額採購，又如何確認高登環球可以如期交貨。

國民黨團在新聞稿中也質疑，衛福部如果要和高登環球簽約買賽特瑞恩快篩試劑，高登環球必須符合「醫療器材優良運銷準則（GDP）」，這是藥廠、代理商、經銷商都要具備，沒有就不能簽約。

國民黨團指出，高登環球有無獲得醫療器材優良運銷準則相關的認證，1700萬劑的快篩試劑，高登公司如何運輸、如何儲存，衛福部有沒有進行把關、有沒有事先查廠，衛福部必須說清楚，講明白。

面對立委質疑，高登資本額僅200萬元為何能參與投標，陳時中說，一般會要求公司達到一定規模才能投標，大多是擔心履約能力有問題，導致政府承受「應到貨而未到貨」的損失。

他說，如果這次預先設定要買5000萬劑快篩試劑，有家小公司一口氣標下4000萬劑，但最後兩手一攤交不出來，就可能占據其他廠商的機會，政府也會蒙受損失。

不過，陳時中指出，這次的狀況不太一樣，這次是希望所有廠商只要5月底前能夠交得出貨，指揮中心通通買，因此公司規模並不影響交貨，亂開支票也會處分，比較類似開口合約，只要交出的快篩試劑合法、符合效期、規定都會買來運用，若要求公司達一定規模才能投標，反而像在利用規格綁標。

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此外，民進黨發言人李妍慧下午表示，國民黨扯台灣防疫後腿事蹟罄竹難書，前幾天誣控政府採購的快篩試劑比其他國家昂貴，如今連快篩試劑也不願放過，利用片段不全的訊息來帶風向與政治操作。

她說，國民黨抹黑由新北市政府核准的廠商是小吃店，致使廠商不甘受辱，宣布放棄標案，讓民眾急需的快篩試劑頓時減少了1700萬劑。「請問國民黨是不是也要質疑侯友宜市長跟新北市政府呢？」（編輯：蘇志宗）1110505