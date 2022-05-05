高登環球負責人遭控詐欺 北檢偵辦中

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（中央社記者蕭博文台北5日電）高登環球生醫公司參與快篩試劑標案引發議論，負責人劉緯澤今天則遭爆料去年遭人控告涉嫌詐欺。據了解，劉男被控詐欺案已由北檢分案偵辦中。

國民黨立法院黨團4日開記者會，質疑衛福部和高登環球生醫有限公司簽約，但高登環球資本額僅新台幣200萬元、沒有政府投標經驗，前身還是小吃店，衛福部卻草率交付快篩採購。對此，高登昨晚發布聲明決定不參與投標，以消弭暴利思考。

國民黨新北市議員葉元之下午在新北市議會召開記者會表示，他接獲爆料，劉緯澤公司只有3個人，不但欠租賃公司錢，更涉嫌詐欺。

受害者、葉元之的學長李先生是口罩製造商，他透過電話接受媒體聯訪表示，去年2月經人介紹認識劉緯澤，劉男宣稱日本吉卜力電影交響音樂會將在台灣演出，他朋友獲得音樂會衍生商品中口罩品項的授權，問李先生要不要做。

李先生說，他答應接手後，劉緯澤因原本要用來簽約的公司涉藥事法案件，一度打算改用高登環球生醫公司名義簽約，後又改口要他直接和吉卜力電影交響音樂會主辦單位簽約，同時支付約300萬元授權金，並已完成3、400萬片的口罩製作。

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李先生表示，去年9月音樂會主辦單位突然發存證信函表示尚未取得日本授權，他起疑致電日本，竟得到沒有跟任何台灣公司談授權的回應，吉卜力很重視這起事件，委託律師跟他一起提告。

據了解，劉緯澤被控詐欺案共有劉男等7名被告，原由台中地方檢察署偵辦，因管轄權緣故，今年3月間移轉至台北地方檢察署；北檢受理後，按一般程序輪分由檢肅黑金專組檢察官偵辦。（編輯：張銘坤）1110505