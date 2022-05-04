經長：便宜快篩是中國製 國產產能逐步升高

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外界質疑快篩試劑價格過高，經濟部長王美花4日在立法院經濟委員會表示，根據外館調查，外界爆料的便宜快篩都是中國製。中央社記者鄭清元攝 111年5月4日

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（中央社記者曾智怡台北4日電）外界質疑快篩試劑一劑難求，價格過高。經濟部長王美花今天表示，根據外館調查，外界爆料的便宜快篩都是中國製；近期實名制快篩增多，國產快篩產能也已在國軍支援包裝下逐步升高。

近期國內疫情升溫，提升快篩需求，指揮中心昨天公布各國羅氏、亞培快篩價格，台灣價格的確最便宜。不過，快篩價格仍遭多名朝野立委質疑，例如民進黨立委高嘉瑜在臉書爆料，德國快篩1劑只要新台幣30元。

王美花今天列席立法院經濟委員會處理或審查111年度中央政府總預算有關經濟部及所屬主管預算凍結案等52案。

民進黨立委陳亭妃質詢指出，目前針對各國快篩很便宜的影片很多，呼籲政府應公開說明。王美花表示，目前台灣實名制販售的羅氏、亞培，與各國比較，價格都是最便宜的；外館也提到非常便宜者，「都是來自中國製的篩劑」。

指揮中心列出亞洲、歐美等主要國家同品牌快篩試劑價格。（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）

陳亭妃也關注能否讓企業大量購買快篩，像之前口罩一樣，統一由經濟部窗口協助訂購。王美花表示，會思考是否能處理，數量部分「這幾天有比較多進口」，但因需貼標籤才符合醫材上市規範，實名制的量近期也會增多。

民眾黨立委高虹安質詢指出，根據媒體報導，目前國產快篩月產能1280萬劑，先前行政院說每月供應4000萬，經濟部如何協助快篩廠商快速增產。王美花回應，國內生產加上進口，合計為4000萬劑，有請國軍協助包裝，現在國產快篩泰博一天生產量已從10萬升到20、30萬劑，相當於一個月接近1000萬劑。

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工業局長呂正華補充，口罩和快篩不太一樣，瓶頸在於人工，包含盒子、試劑、滴劑都要有人包裝，因此才需要調請國軍支援，「沒辦法自動化」，另需訂購進口耗材。

據經濟部駐外單位蒐集，新加坡的羅氏每劑166元、亞培111元；泰國的羅氏206元、亞培171元；德國的羅氏253元、亞培139元；美國的羅氏缺貨中、亞培則是354元；日本的羅氏380元、亞培405元。（編輯：郭無患）1110504