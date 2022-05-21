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5/21本土8.4萬例59死、223例中重症 2兒童重症加護病房救治[影]

2022/5/21 13:52（5/21 14:48 更新）
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國立台灣大學21日上午在綜合體育館舉行畢業典禮，因應COVID-19疫情，家長觀禮席安排採間隔座，保持社交距離。中央社記者王飛華攝 111年5月21日
國立台灣大學21日上午在綜合體育館舉行畢業典禮，因應COVID-19疫情，家長觀禮席安排採間隔座，保持社交距離。中央社記者王飛華攝 111年5月21日
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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北21日電）指揮中心今天公布，新增8萬4587例COVID-19本土病例、59人死亡，70例重症個案中包括2名兒童，一人腦水腫、一人上呼吸道阻塞，均有肺炎症狀，都在加護病房治療中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布新增8萬4587例本土病例，比昨天略減1000例，中症增153例、重症增70例，其中59人死亡；另新增52例境外移入病例。

根據指揮中心統計，今年1月至5月20日，本土輕症、無症狀個案累112萬6718例、占99.78%%，中症累計1867例、占0.17%，重症累計617例、占0.05%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天死亡個案共59例，年齡介於30多歲到90多歲，29例從未接種疫苗；其中一名死亡個案年僅30多歲，有肝硬化慢性病史、並未接種疫苗，染疫後合併心肺衰竭過世，另有4名40多歲個案均有慢性病史或有腦出血、癌症等共病，染疫後合併呼吸衰竭、心肺衰竭病逝。

羅一鈞說，223例中重症個案年齡介於10歲以下至90歲以上，其中80例從未接種疫苗。

值得注意的是，70例重症個案當中共新增2例兒童重症，羅一鈞表示，其中一名5歲男童有先天性肌肉系統疾病，5月17日發病當天出現腿痛症狀，後續在家中昏厥緊急送醫，檢查發現有肺炎、腦水腫，緊急插管後轉送至兒童專責醫院加護病房，以瑞德西韋治療，也針對腦水腫進行處理，目前個案肺炎症狀仍持續，是否有腦炎還有待研判。

他指出，另外一名重症是年僅9個月大的男童，沒有慢性病史，5月15日發燒咳嗽、活力較差到醫院採檢，隔天確診，17日又出現高燒、呼吸喘症狀再次送醫，發現血氧偏低而且出現哮吼、類似「狗吠聲」的動物聲，代表上呼吸道嚴重發炎和阻塞，屬於兒童感染急症，立即收住到小兒加護病房，使用呼吸器和瑞德西維治療，20日已移除呼吸器，持續在加護病房接受治療。

羅一鈞說，除此之外，還有一名20多歲女性重症個案，有癌症病史、曾接種2劑疫苗，染疫後有短暫5天合併呼吸窘迫，住進加護病房治療觀察，使用瑞德西韋後已順利出院。（編輯：管中維）1110521

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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