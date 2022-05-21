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林郁婷世錦賽剛摘金 返台前與教練機場確診

2022/5/21 14:08（5/21 14:24 更新）
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林郁婷在女子拳擊世界錦標賽拿下57公斤級金牌，返台前夕在機場PCR驗出陽性確診。（圖取自facebook.com/boxingting）
林郁婷在女子拳擊世界錦標賽拿下57公斤級金牌，返台前夕在機場PCR驗出陽性確診。（圖取自facebook.com/boxingting）
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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣拳擊女將林郁婷在女子拳擊世界錦標賽拿下57公斤級金牌，沒想到返台前夕在機場PCR驗出陽性確診，目前與教練等人先返回飯店休息，將等48小時後再檢查。

2022女子拳擊世界錦標賽今年在土耳其伊斯坦堡舉行，林郁婷在女子57公斤級一路過關斬將，台灣時間19日深夜在金牌戰擊敗東京奧運銅牌的義大利女將特斯塔（Irma Testa）奪金，也是她自2018年新德里世錦賽（54公斤級）後再次拿下金牌，也締造稱霸兩個量級的新紀錄。

林郁婷的教練曾自強表示，林郁婷比賽結束後只有些身體酸痛，應該是比賽結束後的疲勞，倒是沒有出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者那些類似感冒的症狀，而同樣也確診的他說：「我自己是有點微微感冒的感覺，就是喉嚨有點癢癢的。」

曾自強一行人昨天原要搭機返台，沒想到在機場進行PCR檢查時卻確診，一行5人只好再返回飯店休息，他表示，根據當地規定，48小時後就能再次檢驗，希望等48小時後再驗一次。

雖然確診，不過曾自強說，目前在土耳其一切都很自由，也能正常外出，飯店表示可以幫忙送餐，由於他們今天返回飯店已是當地凌晨2、3時，隊員們多半還在休息，他透露稍晚會去了解一下選手目前的身體狀況。（編輯：管中維）1110521

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