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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包1/266

快篩陽視同確診對象 流程順暢後擬再擴大

2022/5/20 15:39（5/20 15:52 更新）
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圖為高雄市苓雅區一處社區篩檢站外，民眾排隊等待PCR採檢。中央社記者董俊志攝 111年5月20日
圖為高雄市苓雅區一處社區篩檢站外，民眾排隊等待PCR採檢。中央社記者董俊志攝 111年5月20日
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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北20日電）COVID-19疫情嚴峻，指揮中心開放4類對象快篩陽可由醫師認定確診。指揮官陳時中今天表示，未來若行政流程順暢，會再開放適用對象，以減輕PCR檢驗負荷。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，根據現行規定，居家隔離、居家檢疫、自主防疫、65歲以上民眾等4類對象，只要快篩陽性，即可由醫師認定後視同確診，以減輕檢驗量能並加速口服藥用藥。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，未來若行政流程順暢，會持續開放快篩陽性經醫師認定確診的適用對象，降低PCR採檢負荷。

有媒體詢問，若醫療機構有空床卻沒人力，該如何改善。陳時中說，未來可能召回退休者，利用增加周邊人力等方式減輕第一線醫護人員負擔。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，現階段已請醫療院所降載，照顧住院的團隊主要負責照顧住院、重症患者，其餘降載科別則支援相關採檢工作，並由醫院內部負責調度非屬院內的人力。

另外，北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰質疑，指揮中心公布的48%空床率是「自爽」。陳時中說「醫師這樣講不恰當」，過去2年無論病床數、醫療人力都沒有大幅調整，醫療人員大多都在原本的系統中運作，以往也不會因為空床數多、人力就變少，如今疫情期間大家都盡量滿足醫療需求，相信適合的調度、管理才是重點。（編輯：唐聲揚）1110520

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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