兒童長新冠風險 指揮中心：發生率低於成人

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圖為4日台北市兒童新樂園沙坑遊戲區有不少小朋友遊玩同樂，家長在旁陪伴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北27日電）外界關注感染COVID-19後的「長新冠後遺症」也可能發生於兒童身上，指揮中心今天說，確診Omicron的成人和兒童長新冠比例都下降，且兒童發生率一直低於成人。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會表示，0至6歲幼兒自7月1日起可再免費領5劑家用抗原快篩試劑，對象為2015年9月2日（含）以後出生的童學齡前幼兒。

如果還沒拿到健保卡的新生兒或後續出生者不用擔心領不到，莊人祥說，等拿到健保卡之後仍可領取；領取地點為全國近5000家販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所。

媒體詢問，外國研究指出長新冠也可能發生在兒童身上，立法院法制局建議，加強相關研究、公衛介入以預防兒童長新冠並編列相關預算。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，立法院法制局引用的大多是過去Alpha（最早在英國發現）、Delta（最早在印度發現）變異株的報告，確診Omicron的兒童、成人長新冠比例都下降，英國研究顯示兒童只有5%、成人18%，比之前的病毒株都低，兒童出現長新冠風險也一直都低於成人。

羅一鈞說，根據衛生福利部中央健康保險署提供資料，COVID-19染疫康復整合計畫至今共67家醫院、收案1447人，其中0到24歲的兒少共收案38人，不算多，常見神經系統、心臟、肺臟等需要繼續追蹤，會由胸腔、心臟、神經醫師團隊提供整合性服務。

至於目前12歲以下兒童染疫人數，指揮中心發言人莊人祥說，約49萬本土病例、占13.6%。（編輯：管中維）1110627