7/7本土3萬1364例 增105死、243例中重症[影]

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國內7日新增3萬1364例COVID-19本土病例。圖為台北市大安區幸安國小校園集中施打5至12歲兒童疫苗，許多家長帶著孩子前來接種。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北7日電）指揮中心宣布國內新增3萬1364例本土病例，比昨天降9.1%，中重症增243例，其中105人死亡。兒童重症新增1例肺炎及2例MIS-C個案，年紀最小僅9個月大，累計兒童重症達91例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增3萬1364例本土病例，比昨天降低9.1%，境外移入病例增98例。

指揮中心發言人莊人祥表示，確診個案中新增243例中重症病例，包括152例中症、91例重症，其中有105人死亡。死亡個案年齡介於30多歲至90歲以上，101例具慢性病史、68人未打滿3劑疫苗，45例從未接種疫苗，56人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，今年1月至7月6日，本土輕症、無症狀個案累計391萬7010例、占99.56%，中症累計9809例、占0.25%，重症累計7536例、占0.19%，其中死亡累計6475人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，年紀最輕的死亡個案是一名30多歲男性，有酒精性疾患，曾接種3劑COVID-19疫苗，個案於7月2日冒冷汗、倦怠到醫院，因腸胃道出血、血壓低且採檢PCR陽性住院，使用瑞德西韋並插管治療，7月3日突然呼吸、心跳停止，急救無效、當日死亡，死因為敗血性休克合併胃潰瘍出血。

值得注意的是，今天共新增3例兒童重症個案，包括2例MIS-C及1例肺炎。

羅一鈞說，併發肺炎及呼吸窘迫的是一名1歲男童，本身有心血管疾病等慢性病史，長期使用呼吸器，6月29日出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐等症狀，家用快篩陽性，當天至急診收住加護病房使用瑞德西韋等藥物治療，7月6日病況改善，已轉出加護病房。

羅一鈞指出，另2名MIS-C個案分別為一名9個月大女童及7歲男童，9個月大男童6月18日確診、6月30日出現發燒、腹瀉、進食量降低，7月3日至急診，醫師懷疑是MIS-C住院。

羅一鈞說，7歲男童則是早在6月5就確診，6月28日起陸續出現發燒、腹痛、嘔吐、紅疹、眼睛紅症狀，7月1日至急診檢查懷疑MIS-C，7月2日住院，因血壓偏低轉加護病房用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況改善已轉出加護病房。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計91例，22案例是腦炎、17名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、32例MIS-C，3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有22人死亡，7例腦炎、4人肺炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1110707

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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