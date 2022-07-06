澳門疫情升溫 新葡京酒店爆群聚感染遭封控

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（中央社台北6日電）澳門疫情持續升溫，澳媒報導， 已故賭王何鴻燊創辦的澳門博彩控股有限公司旗下的新葡京酒店爆發群聚感染，初估13人染疫，澳門當局5日下午下令封控，成為首個被封控的旗艦賭場酒店。

澳門日報6日報導，澳門疫情應變協調中心5日公布，根據流行病學調查新增第18個群聚為新葡京酒店，涉及13人，屬於不同範疇的工作人員。

5日下午約6時，澳門當局派員圍封新葡京酒店，大批警員到場架圍欄與封帶，關閉酒店各個出口並禁止進出。

報導指出，新葡京酒店被當局劃入紅碼封控區，澳門現有紅碼區共17個。

澳門疫情應變協調中心5日公布，新增89個病例，當中66例在社區、23例於管控中發現，自6月18日起累計共941例。

澳門疫情未見緩和，但並未如中國採全面封城，目前當地禁止餐廳內用，卡拉OK、戲院、酒吧等娛樂場所歇業，政府稅收主要來源的賭場，則視乎個別情況，並未「一刀切」關閉。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110706