澳門首現染疫死亡案例 中國派核酸採樣隊助檢測

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（中央社台北4日電）澳門3日通報，出現2例因COVID-19疫情死亡的案例，這是澳門首次出現染疫者死亡，當局決定從4日開始展開3輪核酸檢測。廣東派出653人的核酸採樣隊赴澳，協助展開核酸檢測工作。

根據官媒央視新聞報導，澳門3日晚間通報，當日出現2例死亡案例，年齡分別是100歲與94歲，前者未接種過疫苗，後者則接種了2劑。

2人分別於6月30日和6月29日因核酸檢測呈陽性而入住高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

入院後，2人的第一次CT（胸部掃瞄）均沒有明顯肺炎症狀，並以處方抗病毒藥物作治療，但2人都患有不少慢性疾病，經全力救治後仍不幸逝世。

從6月18日以來，澳門累計確診病例達852例。澳門政府決定從4日開始展開3輪核酸檢測。

7月3日，廣東省援澳核酸採樣隊共653人赴澳門，他們來自廣東省珠海市，將協助展開核酸檢測等疫情防控工作。據指出，當中不少人曾支援過湖北、廣州和東莞大規模核酸採樣，以及香港大規模核酸檢測。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110704