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成都天橋懸掛爭民主布條 27歲青年梅世林已遭刑拘

2025/4/28 21:49（4/28 22:13 更新）
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中國四川成都一處人行天橋15日凌晨掛上民主標語直布條，懸掛者已經失聯。（圖取自x.com/whyyoutouzhele）
中國四川成都一處人行天橋15日凌晨掛上民主標語直布條，懸掛者已經失聯。（圖取自x.com/whyyoutouzhele）
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（中央社台北28日電）美媒報導，15日凌晨在四川成都人行天橋掛上「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」等3幅布條者，是現年27歲的青年梅世林，但事後即告失聯。知情人士透露，梅世林已被刑事拘留，警方並在調查他是否與海外有聯繫。

綜合自由亞洲電台報導及網路訊息，梅世林1998年1月生，家住四川省沐川縣，事發前是「深圳大視野志遠科技（成都）有限公司」的員工。

海外異議人士杜文表示，事發當天，梅世林曾將一段全長僅13秒的影片、現場照及身分證照發送給他，並指「這個標語我已經準備一年了，希望幫忙傳播一下」。他雖勸告梅世林離開中國，但梅世林堅持留下，並表示「作為一個中國人，活得太委屈了」，「要吶喊，哪怕粉身碎骨」。

根據報導，成都一名知情人士秦姓民眾證實，布條是梅世林懸掛的，而當局對事件極為緊張，正在調查梅世林有沒有海外背景。如果有，就會交國安單位處理；如果沒發現「勾結外國勢力」的實質證據，就繼續由成都警方處理。

秦姓民眾說，自梅世林懸掛布條後至今近半個月，整個成都的公安系統都高度緊張，就怕事情重演，「公安局長就別幹了」。

成都另一名知情人士楊姓民眾也證實，梅世林已被警方刑事拘留，並透露梅世林任職上述科技公司期間面臨勞資糾紛，且受到不公平對待，雖然向政府部門反映尋求協助，卻遭到漠視。

報導指出，法界人士陸沉淵認為，以目前中國政治環境判斷，梅世林可能被控「尋釁滋事罪」，因為官方「不想給你一個更加光榮的罪名」，例如煽動顛覆國家政權或顛覆國家政權等罪，而是傾向將此案「去政治化」，降低政治意義，所以用「尋釁滋事罪」指控的可能性很 大。

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楊姓民眾認為，中國社會處在高壓狀態，許多年輕人對現實不滿和反彈的情緒正在持續升高，這樣的「壓力鍋」讓中國年輕人對社會和整個政治體制，開始有了反思。

15日凌晨，成都茶店子客運站外的人行天橋被掛上3幅寫著「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」、「人民不需要一個權力不受約束、責任不可追問的政黨」、「沒有政治體制改革就沒有民族復興」的白底紅字直布條，引發關注，被視為是2022年10月異議人士彭載舟在北京四通橋懸掛異議布條的翻版。（編輯：邱國強）1140428

#中國
#四川省
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#深圳
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