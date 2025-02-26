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全球自由報告中國僅9分列不自由國家 西藏0分、香港40分

2025/2/26 15:13（2/26 15:46 更新）
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圖為北京天安門。（中央社檔案照片）
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（中央社台北26日電）美國民主倡議與研究組織「自由之家」（Freedom House）發布最新一份全球自由報告。在總分100分當中，2024年中國以9分列為「不自由」國家，香港以40分列為「部分自由」地區，而西藏為0分被視為「不自由」地區。

自由之家發布最新一份全球自由報告，評估2024年國家與地區的自由度分為2項，分別為「政治權利」與「公民自由」，在總分100分各占40分與60分。

報告顯示，中國在「政治權利」獲-2分、「公民自由」獲11分，總分9分，再度被列為「不自由」國家。中國在2023年也是獲得總分9分，當時報告指出，近年來，中國的威權主義政權變得越來越壓制。中國共產黨持續加強生活和治理各方面的控制，這些包含國家官僚機構、媒體、網路言論、宗教活動、大學、企業和公民社會組織。

報告指出，在對政治異見、獨立的非政府組織（NGO）和人權捍衛者進行多年打壓之後，中國的公民社會幾乎被消滅殆盡。

香港在「政治權利」獲9分，「公民自由」獲31分，總分只有40分，被列為「部分自由」的地區。今年報告指出，北京加強對香港的控制。近年來，很多被認為持不同政見的行為都被指違反國安法，如泛民初選案數十人被判串謀顛覆國家政權罪名成立及被判囚。壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法，案件正進行審訊。有辭去香港終審法院職務的法官指出，法官承受著巨大壓力來符合政府壓制異議的目的，損害了香港的法治。

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報告指出，香港是過去10年以來，全球自由度明顯下降的地方之一。

西藏在「政治權利」獲-2分、「公民自由」獲2分，總分0分，被列為「不自由」地區。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140226

自由之家最新全球自由報告中，中國、北韓、俄羅斯、白俄羅斯都被列為「不自由」。（圖取自自由之家網頁freedomhouse.org）
自由之家最新全球自由報告中，中國、北韓、俄羅斯、白俄羅斯都被列為「不自由」。（圖取自自由之家網頁freedomhouse.org）
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