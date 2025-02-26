西藏抗暴日前夕 在台藏人呼籲關注西藏議題

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（中央社記者李雅雯台北26日電）西藏抗暴日66週年前夕，西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎」活動，第4次騎乘在今天上午進行，呼籲各界持續關注西藏、香港、維吾爾等蒙受中共政權壓迫的苦難。

「為西藏自由而騎」第4次騎乘26日上午進行，主題為「拒絕獨裁、為自由而騎」，起點為二二八和平公園，途經中正紀念堂與「二二八路線」—蔡瑞月舞蹈研究社、天馬茶房、馬場町，騎乘路線穿插街頭短講。

西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁於中正紀念堂自由廣場發表短講時表示，「為西藏自由而騎」活動於2011年發起，由於當時很多中國觀光客來台旅遊，試圖利用這樣的方式讓他們知道，在自由民主國家可以表達任何意見。

札西慈仁強調，不管中國土地有多大，老百姓始終沒有說話權利，海外流亡藏人必須發聲，呼籲各界持續關注西藏、香港、維吾爾等蒙受中共政權壓迫的苦難；謝謝台灣土地、民眾，讓西藏、香港、維吾爾一起在此持續奮鬥。

日本維吾爾協會副會長Tanaka Sauto表示，中國境內人權狀況很糟糕，東突厥斯坦（新疆）人民正被進行洗腦教育、強迫勞動；中共政權對內民族打壓、對外擴張主義，呼籲國際持續關注西藏、香港、維吾爾與台灣相關議題，為營造和平環境努力。

台灣大學歷史學系兼任教授周婉窈強調，必須搶救歷史記憶、持續宣揚抵抗精神，包括一起了解二二八事件、白色恐怖，擁有集體記憶才能從過去苦難學習教訓，對於台灣歷史，不能只知道二二八事件一詞。

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西藏抗暴日66週年大遊行將於3月9日舉行，主題設定為「西藏自古以來不是中國的一部分」；在西藏抗暴日前夕，主辦單位透過騎乘自行車方式對民眾宣傳，使各界關注、了解西藏議題。

據西藏台灣人權連線官網介紹，西藏於1951年遭中共入侵，侵害宗教、文化及傳統；1959年3月10日拉薩萬人示威蔓延成西藏全境抗暴行動，這場行動隨即遭中共軍隊血腥鎮壓、死傷無數，達賴喇嘛被迫流亡海外，於印度成立流亡政府，這是西藏抗暴日的由來。（編輯：廖文綺）1140226

「為西藏自由而騎」第4次騎乘26日上午進行，主題為「拒絕獨裁、為自由而騎」。西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（持麥克風者）與參與者一起高喊口號「Free Tibet」。中央社記者李雅雯攝 114年2月26日