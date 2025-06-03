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澳門首次有記者採訪遭警帶走調查 引新聞自由爭議

2025/6/3 16:29（6/3 17:18 更新）
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（中央社台北3日電）今年4月中旬，澳門獨立媒體「論盡媒體」2名記者前往採訪澳門立法會時遭警方帶走調查。澳門警方稱，有跡象顯示2人擾亂機關運作，案件將移送偵辦；該事件為首次有澳門記者被警方帶走，引發新聞自由爭議。

據英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，今年4月17日早上，澳門立法會舉行施政辯論，澳門獨立媒體「論盡媒體」2名記者前往採訪，卻被禁止進入議事廳，2人隨後被警員包圍帶走調查。其中一名記者為總編輯甄小島，2人早上10時許被送往警局，直到晚上9時才獲准離開。

澳門警方之後發聲明表示，有強烈跡象顯示2人擾亂機關運作，案件將移送檢察院偵辦。報導指出，此事已發生超過1個月，目前仍未知檢察院是否會起訴兩名記者。

澳門記者余偉英目睹事件經過，將事件寫成報導發回報社，但隔天發現稿子並未見報。在澳門，幾乎所有媒體都受政府資助。余偉英明白報社有侷限但仍感到憤懣，「記者採訪時被警方帶走在澳門史無前例，2人可能面臨刑事檢控，沒理由一件這麼重要的事件發不出去」。

獨立網媒「愛瞞日報」前副社長崔子釗表示，對事件的發生不感意外，因為政府的目的很明顯，就是要整肅所有不受控制的媒體，也就是沒有受政府資助的媒體。而「論盡媒體」就是澳門極少數的獨立媒體中，聲音最響亮的一個。

澳門政府為保障規模較小的報紙發展，自葡萄牙殖民時期，每月資助紙媒，但崔子釗認為，澳門主權移交後，資助卻成為政府收編媒體、打壓規模較小的報紙的工具。

2024年，澳門有27份報章收受政府資助，總計超過澳門元1534萬（約新台幣5700萬元），但「論盡媒體」從未申請資助。

「論盡媒體」於2012年成立，英文名叫All About Macau，意圖是將事情講清楚。該獨立媒體主打深度報導和專題，每天會在網上刊登澳門本地新聞，也有出實體月刊。為維持獨立性，資金全靠募捐及廣告。

「論盡媒體」過去揭發不少涉及當地官商勾結、利益輸送的土地案件，雖然失去不少商業廣告和資源，但記者採訪、報導從未受到阻饒。不過自半年前，澳門上屆特首賀一誠任期尾聲，官方的限制與審查突然接踵而來。

報導指出，自去年10月開始，澳門官方活動的採訪通知備註加上，「由於境外傳媒採訪日增、場地空間有限，活動僅邀請日報、週報、電視台、電台及通訊社的記者到場採訪」。登記為月刊的「論盡媒體」被排除在外，雖然該報記者嘗試採訪，卻被以空間有限為由遭拒。

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另外，去年中國國家主席習近平赴澳門出席主權移交25週年活動，「論盡媒體」報導保安加強情況，報導最後因「不得已」原因被撤下。當時官方舉辦的週年活動，也對出席的媒體實施嚴格報名機制，一名資深記者表示，有香港媒體被打招呼，要求不要派資深的記者去。

報導指出，受眾相對較少的葡文記者過去在編採上被認為有相當大的自由度，公營電視台「澳廣視」（TDM）葡文台過去也派人到香港採訪社運、製作六四專題。但近幾年葡文媒體也逃不過被整治，2021年3月，澳廣電執委會向葡文新聞部下達9條愛國指引，包括要愛國愛澳、不能說違背中央的話，該事件觸發葡文記者離職潮。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140603

#香港
#澳門立法會
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#檢察院
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