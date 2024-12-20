澳門移交25週年 陸委會：新聞自由空間緊縮

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（中央社記者李雅雯台北20日電）陸委會今天發布澳門移交25週年情勢觀察研析報告。報告內容指出，澳門經濟恢復達COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前8成以上，整體社會情勢穩定，不過有新聞自由空間緊縮疑慮。

大陸委員會（陸委會）20日發布澳門移交25週年情勢觀察研析報告。

報告內容表示，澳門特區政府第6屆行政長官（特首）由具備濃厚「中國大陸色彩」的終審法院院長岑浩輝出線，「國家安全」、「愛國者治澳」及「國家整體利益至上」等成為澳門政治運作主軸。

澳門經濟持續成長復甦，國內生產毛額（GDP）、入境旅客人次、博彩收入等數據恢復達COVID-19疫情前8成以上，但是仍有發展不均等隱憂；澳門整體社會情勢穩定，不過有新聞自由空間緊縮的疑慮。

報告內容指出，中國大陸持續推出惠澳措施，除了放寬澳門服務業進入大陸市場門檻，也在旅遊經濟、金融債券、文化等領域投注資源，陸澳於「粵港澳大灣區」框架下，在稅收徵管、人才交流、應對突發事件等簽署合作協議，陸澳關係愈趨緊密。

國際社會持續地關切澳門「維護國家安全法」的修正實施對於自由人權的影響；美國續將澳門列為人口販運問題嚴重地區之一，限制對澳門高科技投資。

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陸委會表示，COVID-19疫情後，台灣、澳門人員往來呈現回溫趨勢，顯示澳門辦事處服務雙方民眾具備相當的重要性。不過澳門特區政府對於澳門辦事處新任人員設置「一中承諾書」障礙，導致派駐人員無法正常輪替。

陸委會強調，政府會努力維持為民服務與業務運作，持續以人民福祉為念，秉持務實及互惠原則，推動雙邊健康有序交流，致力於維持駐館為民服務功能，同時密切關注情勢變化、強化風險管控，維護國家安全、保障人民權益。（編輯：呂佳蓉）1131220