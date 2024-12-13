中國嚴打澳門「換錢黨」 查出非法匯兌逾3600億

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（中央社台北13日電）中國公安部今天宣布，5月以來打擊整治在澳門從事非法匯兌的「換錢黨」，迄今查獲移交142人，破獲地下錢莊100餘個，查明涉案資金人民幣800餘億元（逾新台幣3600億元）。

在澳門非法為個人或組織提供大額現金兌換，以及向賭客提供高利貸服務的組織，俗稱「換錢黨」，這也是台灣不法份子洗錢的主要管道。

據陸媒海報新聞，中國公安部13日上午召開新聞記者會，通報打擊整治「換錢黨」及衍生違法犯罪舉措成效情況。

中國公安部刑事偵查局副局長陳士渠指出，今年5月以來，協同澳門警方加強專案攻堅、組織集中收網，共查獲並向工作專班移交「換錢黨」人員142名。各地共打掉263個涉嫌非法經營、組織偷越國（邊）境、詐騙、非法拘禁等衍生犯罪組織，搗毀地下錢莊100餘個，查明涉案資金流水800餘億元。

他說，中國公安部前方指揮部進一步加強線索研判，組織相關省分展開5次集中抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人846名，破獲了一批重大案件。

陳士渠指出，在大陸公安機關和澳門警方的共同努力下，特別是隨著「非法匯兌」在澳門立法入刑，「換錢黨」及衍生違法犯罪得到有效遏制，但打擊整治工作面臨的形勢仍然比較複雜。一是「換錢黨」人數多、分布廣；二是衍生違法犯罪種類多、危害大；三是作案手法隱匿性強；四是與電信網路詐騙洗錢行為交織趨勢愈發明顯。

為遏止非法匯兌，澳門「打擊不法賭博犯罪法」10月29日起生效，將「未依法獲批准而經營貨幣匯兌業務以供賭博之用」的行為明確為犯罪行為，違法者處最高5年有期徒刑。

中國公安部此前指出，「換錢黨」問題由來已久，為規避中國外幣和現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，「換錢黨」非法為大陸賭客兌換大額港幣現金。

「換錢黨」受幕後金主僱傭操控，透過珠海等地的「現金型」地下錢莊非法兌換港幣，採用「螞蟻搬家」方式將港幣現金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實施港幣現金和境內人民幣帳戶轉帳的交易。

根據中國目前的資金流動限制，每名中國公民一年最多可兌換價值5萬美元的人民幣；每次出入境最多可攜帶5000美元現金。

陳士渠指出，每年「換錢黨」幕後金主獲利超過港幣15億元（約新台幣62.7億元），暴利驅動使「換錢黨」規模快速擴大。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1131213