賴總統定調中國為境外敵對勢力 矢板明夫：兩岸關係里程碑發言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）總統賴清德近日將中國定位為「境外敵對勢力」，日本資深媒體人矢板明夫分析，中國國家領導人習近平近10年來對台灣敵意越來越濃，賴清德在這種情況下講出「中國是敵人」，這是「里程碑式」的發言，「今後兩岸關係就不一樣了」。

賴總統13日在國安高層會議上首度定調中國為「境外敵對勢力」。媒體提問他是否擔心「境外敵對勢力」的用詞會升高雙方的對立情勢，賴總統表示：「我們是民主國家，做為區域負責任的一員，台灣從來都不會是升高情勢的那一方」。

賴總統接著說，根據台灣的「反滲透法」的定義，所謂的「境外敵對勢力」指的是和台灣交戰武力對峙或是主張採取非和平手段危害台灣主權的國家、政治實體或是團體。因此根據這麼多年來，中國對台灣所進行的文攻武嚇、統戰滲透，完全符合「反滲透法」的定義，中國是台灣「境外敵對勢力」。

矢板明夫今日在美國之音的專欄「矢板明夫說三道四」評論影片中分析賴清德13日的談話，把中國定位為「境外敵對勢力」背後的含意。他指出，這個定位對今後兩岸關係以及世界格局影響，比恢復軍事法庭更大。

矢板明夫分析，「第一，賴清德這句話的意義，使兩岸關係一下子退回到『蔣經國時代』」，兩蔣時代將中國定位為「敵人」，「不接觸、不談判、不妥協」，到了晚期蔣經國才有所鬆動。

矢板明夫認為，中國國家領導人習近平近10年來「對台灣敵意越來越濃」，若現在再把中國定位為可以和睦相處的交流對象，中國對台灣的滲透會越來越厲害，賴清德在這種情況下講出「中國是敵人」，是「里程碑式」的發言，代表「今後兩岸關係就不一樣了」。

其次，矢板明夫分析，此時將中國定位為「境外敵對勢力」，也是配合國際大環境。在美中對抗的情況下，台灣必須選邊站，而過去台灣跟中國有許多經濟、文化交流，容易引起美國誤解，「某種意義上讓人覺得台灣站在美國的立場並不堅定」。將中國定位為假想敵，並與中國統戰勢力全面對抗，也是向國際社會表明台灣的態度。

第三，矢板明夫指出，這是為了配合台灣「大罷免」的內部政治環境，被罷免的都是被定位為親中派的國民黨立委。此時賴清德將中國定位為「敵對勢力」，推動親中法案的在野黨就變成反國家的勢力，對推動大罷免非常有用。

透過 Google News 追蹤中央社

矢板明夫說，「綜合這幾條以後，我覺得賴清德是經過計算說出這句話的」。

矢板明夫還指出，賴清德講話之前，美國在台協會（AIT）處長谷立言接連接受台灣媒體採訪，表示美國堅定支持台灣。因此，矢板明夫猜測，賴清德的講話是事先和美國溝通過的，「是代表台灣和美國的共同態度」。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1140315