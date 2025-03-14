因應中國5大威脅 政院預計先檢討修正軍審、反滲透等4法
2025/3/14 19:19（3/14 20:03 更新）
（中央社記者賴于榛台北14日電）為因應中國帶來的5大國安及統戰威脅，總統賴清德昨天宣布恢復軍事審判制度等17項因應策略。政院人士今天指出，目前可能需要檢討修正的法案包括陸海空軍刑法、軍事審判法、反滲透法、兩岸關係條例等，各部會持續盤點中。
總統賴清德昨天召開「凝聚反併吞共識、因應中國統戰滲透」國安高層會議，並於會後發表敞廳談話，宣布為因應中國帶來的5大國安及統戰威脅，將透過修法恢復軍事審判、清查國人申請中國涉及身分認定的各種證件、提供影藝人員在中國發展的言行應注意事項等17項的因應策略。
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對於賴總統宣布的17項措施涉及哪些修法，政院人士回覆媒體提問時表示，目前討論可能需要檢討的法案包括陸海空軍刑法、軍事審判法、反滲透法、兩岸關係條例等，各部會也持續盤點研議中。
行政院長卓榮泰今天在立法院答詢時也談到，恢復軍事審判制度部分，各部會過去都有做準備，現正透過橫向聯繫、緊密作業中，希望一個月時間把計畫先做出來。（編輯：林克倫）1140314
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