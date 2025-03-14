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民進黨：國民黨唱和中國 才是真正麻煩製造者

2025/3/14 18:13（3/14 18:37 更新）
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圖為民進黨發言人韓瑩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北14日電）國民黨主席朱立倫今天批評總統賴清德為麻煩製造者，民進黨表示，國民黨先是聲援武統言論，現又有黨內前重要幹部出席中國統戰場合，跟中國一搭一唱意圖侵略台灣，這才是真正的麻煩製造者，更是區域和平破壞者，朱立倫應道歉。

賴總統昨天指出，中國已是反滲透法所定義的「境外敵對勢力」，並列出中國對台5大風險，提出17項因應策略。朱立倫今天下午召開記者會表示，賴總統為一己之私，鞏固個人權力，公然成為國際的麻煩製造者、兩岸的麻煩製造者、台灣民主的麻煩製造者。

民進黨發言人韓瑩下午回應表示，總統針對中國日益加劇的統戰滲透，提出因應措施，政府以積極作為，確保國家主權不受侵害，確保台灣人民自由民主的生活方式。反觀，真正毀壞台灣民主正是國民黨，從國會擴權違憲、惡修憲訴法干預司法，架空憲法法庭，到惡意凍刪總預算、惡修財劃法，影響政府基本運作，都是國民黨毀憲亂政，掏空台灣的鐵證。

韓瑩指出，國民黨不僅在立法院毀憲亂政、掏空國家，還不斷以惡意扭曲的錯誤資訊唱衰台灣、攻擊政府。甚至，今天前國民黨主席特別顧問、前國民黨大陸事務部主任黃清賢，竟出席中國「反分裂國家法20周年座談」，聲稱代表「台灣同胞」，還歌頌中國「反分裂國家法」及唱和中國統一。

韓瑩批評，國民黨先是聲援武統言論，現在國民黨前重要幹部又出席中國統戰場合，跟中國一搭一唱意圖侵略台灣，不僅才是真正的麻煩製造者，更是區域和平的破壞者，難道朱立倫不用為此向全體國人道歉。

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韓瑩強調，近年中國侵略、滲透不斷，2024年的檢調起訴共諜案件，較2021年時成長3倍，且自2024年起共有71名台灣民眾赴中遭到中國留置、盤查、關押。

韓瑩指出，國民黨面對中國的文攻武嚇、一聲不吭，反而在立法院大刪國防、國安預算，更與中國同聲反對賴總統積極強化國安韌性的作為，國民黨破壞台灣民主的各種荒謬言行，早已被全台灣人民所唾棄。（編輯：林克倫）1140314

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