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全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 政治

內政部：城鎮韌性演習4月起登場 強化軍民政整合運作

2025/3/27 17:47（3/27 18:00 更新）
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萬安47號演習期間，救災人員演練用梯子將受困高樓層民眾救出。（中央社檔案照片）
萬安47號演習期間，救災人員演練用梯子將受困高樓層民眾救出。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北27日電）內政部長劉世芳今天說，「2025城鎮韌性演習」將完全以不依賴國軍支援的方式設計，跟漢光演習有所區隔，以因應平戰時任務需求及強化軍民政整合運作。

劉世芳指出，8個地方政府自4月至6月，實施一天全民防衛動員加上關鍵基礎設施演練；國土辦規劃自4月至7月擇11處關鍵基礎設施，實施一天防護演練。

總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，總統賴清德下午在台南市主持「全社會防衛韌性委員會第3次委員會議」。

劉世芳報告提到，全社會防衛韌性委員會去年12月的第2次會議進行桌上演練，今天的第3次會議舉行地方實地演練；6月的第4次會議，將銜接漢光演習進行前導演練。

她說，先建構全政府防衛韌性，才能強化全社會防衛韌性，運用各項推演驗證各種機制的重要性。

劉世芳表示，2025國家防災日的大規模震災救災動員演練，將結合行政院災害防救演習，以國土安全演習及評估計畫（HSEEP）方式辦理，實地演習採半預警、無腳本、不壓縮時序方式。

她指出，演習以中央災害應變中心及直轄市、縣市政府災害應變中心運作與彼此協調為主軸，演練地點為新北市、宜蘭縣；演練重點為海嘯疏散及撤離、海嘯救災及應變作業、24小時大規模收容安置作業，預計演練科目包含救災據點開設與後勤支援等12項科目。

劉世芳說，為驗證在極端狀況下的全社會防衛韌性能力，「2025城鎮韌性演習」將完全以不依賴國軍支援的方式、參考國際最新的經驗設計，跟漢光演習有所區隔，又相互支援呼應，因應平、戰時任務需求，強化軍民政整合運作與相互作業能力。

她表示，8個地方政府自4月至6月，實施一天全民防衛動員加上關鍵基礎設施演練；台北市、台中市、台南市3直轄市政府，實施一天全民防衛動員及關鍵基礎設施防護演練；北、中、南、東部及外離島分區異時辦理；國土辦規劃自4月至7月擇11處關鍵基礎設施，實施一天防護演練。

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劉世芳說，規劃配合漢光7月演習，綜合原來的民安演習、萬安演習，再加上關鍵基礎設施防護演習。目的在於改善現行各式演習各自分散舉行、動員資源重疊、難以貼近實際緊急狀況問題；強化跨機關與部門間協調整合功能；驗證國內自有軍民政資源整合運作；驗證地方政府緊急應變量能。

此外，劉世芳還提到，要加強反資訊戰、反認知戰的溝通與主動性，有效因應各種錯假訊息的挑戰。其中包括，規劃與Google等國際主流社群平台及國際媒體，建立串流機制，結合國際傳媒共同發揮對敵對勢力灰色地帶挑釁及認知反制影響力。（編輯：林克倫）1140327

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