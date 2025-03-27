副總統視導防衛韌性演練 盼公民知曉災難降低傷害

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（中央社記者溫貴香、吳書緯台南27日電）副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安今天赴台南視導全社會防衛韌性實地演練，副總統說，要讓每一位公民知道面對災難時，能知道面對的是何種災難，自身的角色及該做什麼事，期盼災難發生能夠降低傷害。

總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，蕭副總統上午前往南寧高中視察大規模疏散撤離及避難收容處所演練，現場開設災害應變中心、防災協作中心，並有替代役、替代役備役召集、宗教團體志工等可恃民力，進行現地報到並參與演練。

副總統視導實地演練後致詞表示，相信今天來的民眾都希望能把災害降低，台南不幸在今年也碰到地震，而每次地震、每次風災或土石流都是演練機會；她指出，特別觀察到市政府的各個局處、甚至區公所，平常就跟在地所有防災團體，都建立了革命情感。

副總統說，從全民防衛角度，希望每一個公民都知道，面對的是什麼災難，該扮演什麼角色、該做什麼事情，基礎的教育之外，怎麼把可以貢獻防災的人力，做更妥善的運用，也是後續要持續精進的。

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副總統感謝市政府及所有的參演人員，在大太陽底下，要整個流程走一次，相信大家的參與也是為了要在災難發生的時候降低傷害，平安地度過，一起為這個國家的安全加油。

總統府秘書長潘孟安則在社群平台發文表示，以前當兵只有餅乾口糧，現在的軍用的口糧真的非常方便，「我看了嚇一跳」，到戶外演習防災都可以用，裡面有獅子頭、米飯、香脆筍等料理包，真的很好吃、跟餐廳的一樣。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140327