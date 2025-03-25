總統：三總松山分院設前進外科小組 負防衛韌性使命

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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統賴清德今天出席國防醫學院三總松山分院航空醫學大樓啟用典禮表示，松山分院編制「前進外科小組」，相當重要，可以增加後送人員的存活率，希望松山醫院發揮功能，肩負起全社會防衛韌性的使命。

總統上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下，出席國防醫學院三軍總醫院松山分院航空醫學大樓落成啟用典禮。總統致詞表示，非常高興來到空軍醫療的前哨三軍總醫院松山分院，感謝國防部、軍醫局等全體醫護人員的努力與辛勞，讓新建「航空醫學大樓」如期誕生。

總統特別祝福新建的航空醫學大樓落成後，不僅能夠造福國軍、嘉惠民眾，同時也讓空醫學更上一層樓。

國防醫學院三軍總醫院松山分院25日在台北舉行航空醫學大樓落成啟用典禮，總統賴清德（圖）致詞表示，政府全力推動全社會防衛韌性工作，松山分院編制有全國少數的「前進外科小組」，希望可以肩負起全社會防衛韌性的使命。中央社記者裴禛攝 114年3月25日

回顧過往，總統說，當台灣遭遇重大公衛事件，像是SARS（嚴重急性呼吸道症候群）及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰，松山分院都配合衛福部政策成為專責醫院，顯示松山分院的醫療量能具有不可代替的地位。

總統進一步指出，平時松山分院除了照顧國軍、國軍眷屬，也照顧一般民眾，是地方健康守護神。當疫情來臨搖身一變，站在第一線，更加守護國家、也守護民眾的健康，也肩負起離島醫療、防疫的工作，還到烏坵，可以說是最前線、必然是最辛苦。

總統表示，政府為了落實「健康台灣」的目標，在總統府成立「健康台灣推動委員會」，包括「癌症新藥基金」，編列100億元，以及「健康台灣深耕計畫」栽培人才；甚至做非常廣泛的「888慢性病防治計畫」，希望達到早期發現、治療的目標。他非常期待松山分院也可以積極投入健康台灣的行列。

他說，不管是天災、地變，或是有時候發生的重大意外，大量傷患來的時候，希望每一個醫院都有能力肩負起醫療服務的工作。在這種狀況下，每一家醫療院所，對全社會防衛韌性都相當重要。

總統感謝軍醫局和三軍總醫院協助下，松山分院也編制「前進外科小組」，可以增加後送人員的存活率，如果有辦法即時處理，後送的存活率就能增加。三軍總醫院松山分院前進醫療小組也是台灣少數幾個前進外科小組，希望松山醫院發揮功能，肩負起全社會防衛韌性的使命。

此外，總統府另外成立「氣候變遷對策委員會」，可以節能減碳。總統舉例，最近長庚醫院做了一個很大的講習，分享林口長庚醫院節能減碳經驗，可以學習。

總統表示，從空調等各項設備，看是否有必要汰舊換新，提高電的使用效能，能夠節能減碳。經費部分，則與ESCO能源管理公司合作，把要更新的設備、改善的各種流程中所需要經費，可以由ESCO公司來支付，再把節省的電費逐年交給能源管理公司，就可以達到節能減碳的目標。

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總統主持啟用典禮率相關首長一起按下啟用鈕後，視導航空醫學大樓、空勤健檢中心，體驗「空勤視力箱」等多項醫療設施。總統體驗空勤視力箱，裸視檢查全部過關，總統說，自己的視力還不錯。

針對「亞亞在台灣」劉姓中配涉武統言論遭令離境，今天是可自行離境最後期限，但劉女昨天表明沒有打算離開。媒體詢問亞亞不離境如何堅定執法，總統臉色嚴肅未做任何回應。（編輯：張良知）1140325

國防醫學院三軍總醫院松山分院25日在台北舉行航空醫學大樓落成啟用典禮，總統賴清德（前排中）、國防部長顧立雄（前排右3）、國安會祕書長吳釗燮（前排左3）等人出席祝賀，並與醫護人員合影留念。中央社記者裴禛攝 114年3月25日