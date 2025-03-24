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替代役修法擴大召集 內政部：僅重大狀況審慎考量

2025/3/24 18:47（3/24 19:05 更新）
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全國首梯替代役備役役男射擊訓練去年6月在台南市大內區新中靶場登場，150名退役的台南市替代役備役役男被召集受訓。（台南市政府提供）
全國首梯替代役備役役男射擊訓練去年6月在台南市大內區新中靶場登場，150名退役的台南市替代役備役役男被召集受訓。（台南市政府提供）
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（中央社記者高華謙台北24日電）內政部與國防部修正相關辦法，針對替代役備役演訓召集得視需要酌增年限、次數、日數等。內政部今天說，現階段替代役備役演訓召集維持以往做法，只在特殊狀況發生時，審慎考量召集退役9年以上尚未除役的備役役男協助救災等勤務。

行政院2022年會議通過「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，將替代役人力納入民防系統，並分為平時訓練或演習時實施的「演訓召集」，在備役役男退役後8年內實施；以及在非常事變或戰時實施的「勤務召集」。

為因應非常事變或戰時執行民防任務需要，內政部與國防部3月17日公告修正「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，明定替代役演訓召集日數從1天內延為5天內，且得視需要酌增年限、次數、日數；另也刪除全年受勤務召集總日數不得超過60天規定。修正辦法自3月19日起生效。

內政部今天發布新聞稿表示，這次修正是為落實替代役備役訓練，平時演訓召集日數修正為每次5日以內，並參考後備軍人規定，增訂必要時內政部得視需要酌增年限、次數、日數，藉強化備役役男緊急應變、自主防災能力，以因應全球氣候異常、國際情勢緊張、天然災害頻仍下，維持政府及社會功能正常運作需要。

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內政部說，現階段替代役備役各類演訓召集都維持以往做法，召集日數在5日以內實施，召集對象也規劃在8年以內列管的替代役備役役男。

內政部表示，只在特殊狀況發生時，如大規模震災、海嘯等重大災害，經與國防部會商，審慎考量召集退役9年以上尚未除役的備役役男協助救災等相關勤務，目前沒有規劃增加召集5日以上、次數及退役9年以上的備役役男。（編輯：林興盟）1140324

#內政部
#替代役
#國防部
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