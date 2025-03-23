因應非常事變需要 替代役召集不限退役8年、刪全年60天限制

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（中央社記者高華謙台北23日電）因應非常事變或戰時執行民防任務需要，內政部近日公告修正相關辦法，明定替代役演訓召集日數從1天內延為5天內，且得視需要酌增年限、次數、日數；另也刪除全年受勤務召集總日數不得超過60天規定。

行政院2022年會議通過「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，將替代役人力納入民防系統，並分為平時訓練或演習時實施的「演訓召集」，以及在非常事變或戰時實施的「勤務召集」。

「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」原本規定，演訓召集在備役役男退役後8年內實施，每年以1次為限，每次1日以內；勤務召集則為每次30日以內，必要時得延長一次，全年受勤務召集總日數不得超過60日。

根據內政部與國防部近日公告修正「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，明定演訓召集由內政部按年度計畫於退役後8年內實施，同一年度以1次為限，每次5天以內，必要時，內政部得視需要酌增年限、次數、日數。

內政部指出，「必要時」是指因應全球氣候異常、國際情勢緊張及天然災害頻繁發生的需求，「視需要」是平時由內政部與全民防衛動員體系共同商討，或由召集機關報請內政部審酌核定，決定是否增加召集年限、次數及日數。

內政部舉例，為應對國際情勢嚴峻或重大天然災害，有必要提升備役役男自救互助技能，並強化面對災害的應變能力，經與全民防衛動員體系會商後，得召集退役後9年以上至除役前的替代役備役役男接受民防專業訓練。

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此外，針對勤務召集部分，這次公告修正也刪除全年受勤務召集總日數不得超過60天的規定，內政部得視需要酌增日數。

內政部說，考量在非常事變或戰時，召集備役役男支援執行民防團隊各項任務，於緊急狀況尚未解除前，勤務召集不宜有全年總日數限制，內政部得視需要酌增勤務召集日數，以因應非常事變或戰時備役役男支援人力。（編輯：林淑媛）1140323