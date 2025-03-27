全社會防衛韌性委員會台南實地演練 13國派員觀摩

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（中央社記者吳書緯台南27日電）總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練。總統府表示，包括美國在台協會（AIT）處長谷立言等國，以及芬蘭、以色列等國際中著名全社會防衛韌性國家等13個理念相近國家派員出席。

副總統蕭美琴上午偕谷立言、台南市長黃偉哲與全社會防衛韌性委員會委員等人，前往南寧高中視察大規模疏散撤離及避難收容處所演練，演練現場可以看到外籍人士進行考察。

總統府表示，面對氣候變遷、大規模天然災害衝擊等，如何提升國防、民生、災防與民主韌性，以全面強化全社會韌性，是國際社會民主國家共同的挑戰。

總統府說明，此次實地演練也邀請駐台使節出席觀摩，由美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）率隊，包括歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner），另芬蘭駐台代表羅瑞（Lauri Raunio）、以色列等國際中著名的全社會防衛韌性國家等13個理念相近國家，皆派員出席。

根據總統府所提供資訊，出席駐台機構分別為：美國在台協會、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會、德國在台協會、波蘭台北辦事處、英國在台辦事處、新加坡駐台北商務辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、印度台北協會、捷克經濟文化辦事處、澳洲辦事處、駐台北以色列經濟文化辦事處、芬蘭商務辦事處等。

國安會副秘書長林飛帆於演練前對媒體指出，「全社會韌性」已經是一個國際共同努力的主題，法國日前宣布即將針對法國國民來發放所謂的生存手冊，要讓法國國民知道在極端狀況底下，一般民眾應該如何自救、以及如何互助、最後如何協同國家來強化整體社會的韌性。歐盟日前也發布了一個新的報告，要所有歐盟會員國必須強化公眾準備。

林飛帆表示，這些概念都扣合「全社會韌性」的概念，先前NATO（北約）也對會員國提出了所謂的「七大韌性指標」，要求各國去檢討整個社會與政府防災、防衛功能；所以台灣現在所做的準備，都是扣合國際現有的標準，也希望台灣的準備能夠與國際接軌。

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林飛帆說明，在這樣的精神底下，「全社會韌性」已經是一個世界共通的語言，也是各民主國家共同追求的方向。目的就是為了在極端狀況底下，不管是天災地變、或者是人為災害，甚至是地緣政治的風險，整個社會與政府都要有能力來因應。

2025全社會防衛韌性委員會實地演練今天在台南市舉行，分別於南寧高中、安平港營運處旅客服務中心等4處演練場所，進行疏散撤離演練、避難收容演練、關鍵基礎設施演練、擴充急救醫療場所演練等項目。（編輯：蘇龍麒）1140324

總統賴清德（前左2）27日到台南視導總統府全社會防衛韌性委員會實地演練，聆聽醫療指揮中心解釋演練流程。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日