加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練27日台南登場 融入地震海嘯災難場景
首頁 / 政治

全社會防衛韌性實地演練27日台南登場 融入地震海嘯災難場景

2025/3/18 15:02（3/18 15:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2012年台南市萬安35號演習海上演練救災情況。（中央社檔案照片）
圖為2012年台南市萬安35號演習海上演練救災情況。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統府今天表示，3月27日將於台南市舉行「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，融入地震、海嘯及關鍵基礎建設遭破壞等複合式災難場景，演練納入可恃民力，驗證政府與民間相互支援合作與應變能力。

總統府下午發布新聞稿表示，去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，期盼由中央與地方協力，並結合民間力量，攜手建構因應大型災害與威權主義擴張威脅的量能，以全面提升國防、民生、災防與民主4大韌性為目標。

總統府指出，「全社會防衛韌性委員會」去年12月26日，會同中央各相關部會及台南市政府，進行桌上推演。而延續前次桌上推演脈絡，將於3月27日在台南市舉行「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，並將於當日演練結束後，接續於台南當地，召開「全社會防衛韌性委員會第3次委員會議」及「委員會議會後記者會」，展現賴總統所揭示的「行動的委員會」的精神。

總統府發言人郭雅慧表示，「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」的情境，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害的複合式災難場景，透過實地、實景的小規模演練方式，驗證中央部會及地方政府等單位「大規模疏散撤離」、「收容安置」，以及「擴充急救醫療場所」等災難應變能力。

google news透過 Google News追蹤中央社

同時，郭雅慧說，演練也納入可恃民力，驗證政府與民間相互支援合作與應變能力，以建構全社會防衛韌性之目標。

總統府表示，實地演練時間訂於3月27日上午10時至下午2時實施，演練地點分為A（台南市立南寧高中），及B（安平港旅客服務中心、育平郵局對面廣場）兩條路線同步進行。（編輯：蘇龍麒）1140318

#地震
#台南市
#郭雅慧
#總統府
#全社會防衛韌性委員會
延伸閱讀
圖輯／國軍立即備戰操演第2日 淡水河口設阻絕鏈、CM11戰車八里演練立即備戰操演防共軍船艦突入 工兵演練淡水河道阻絕驗證全社會防衛韌性 國安人士：3/27台南小規模演習全民國防應變手冊公布 緊急避難包必備清單一次看圖輯／北部萬安演習 街道人車淨空、長興淨水場戰災搶救演練
全社會防衛韌性委員會
谷立言：美國對台支持仍堅若磐石 攜手合作提升韌性秀官邸烤肉無統編收據 張惇涵：賴總統自掏腰包
郭雅慧
府：定義中國是境外敵對勢力 反制威脅維持台海現狀台積電對美投資 府：事前充分掌握確保先進製程留台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：