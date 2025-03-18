全社會防衛韌性實地演練27日台南登場 融入地震海嘯災難場景

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（中央社記者溫貴香台北18日電）總統府今天表示，3月27日將於台南市舉行「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，融入地震、海嘯及關鍵基礎建設遭破壞等複合式災難場景，演練納入可恃民力，驗證政府與民間相互支援合作與應變能力。

總統府下午發布新聞稿表示，去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，期盼由中央與地方協力，並結合民間力量，攜手建構因應大型災害與威權主義擴張威脅的量能，以全面提升國防、民生、災防與民主4大韌性為目標。

總統府指出，「全社會防衛韌性委員會」去年12月26日，會同中央各相關部會及台南市政府，進行桌上推演。而延續前次桌上推演脈絡，將於3月27日在台南市舉行「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，並將於當日演練結束後，接續於台南當地，召開「全社會防衛韌性委員會第3次委員會議」及「委員會議會後記者會」，展現賴總統所揭示的「行動的委員會」的精神。

總統府發言人郭雅慧表示，「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」的情境，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害的複合式災難場景，透過實地、實景的小規模演練方式，驗證中央部會及地方政府等單位「大規模疏散撤離」、「收容安置」，以及「擴充急救醫療場所」等災難應變能力。

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同時，郭雅慧說，演練也納入可恃民力，驗證政府與民間相互支援合作與應變能力，以建構全社會防衛韌性之目標。

總統府表示，實地演練時間訂於3月27日上午10時至下午2時實施，演練地點分為A（台南市立南寧高中），及B（安平港旅客服務中心、育平郵局對面廣場）兩條路線同步進行。（編輯：蘇龍麒）1140318