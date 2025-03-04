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驗證全社會防衛韌性 國安人士：擬3/27台南小規模演習

2025/3/4 21:16（3/4 21:37 更新）
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總統賴清德4日出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月4日
總統賴清德4日出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月4日
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（中央社記者楊堯茹台北4日電）國安人士今天表示，全社會防衛韌性已慢慢走向驗證階段，初步規劃3月27日在台南展開小規模演習，4月到7月進行城鎮韌性演習，將結合民安演習與萬安演習。

「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」今天舉行開幕儀式，全球30個國家、61位外賓，與國內相關人員共264人共同參與，這也是GCTF首次以全社會防衛韌性為主題進行討論。

國安人士今天表示，總統賴清德去年5月上任後強調全社會韌性，這不是政府內部討論而已，已經慢慢走向驗證，必須一步一步進行，也將邀請更多國際專家學者，跟政府、大眾說明。

國安人士說，國際友人常問「台灣人有無抵抗意志」（will to fight），大家應該開始認識到，「我們有沒有準備的決心」，準備的決心就是政府所推動的全社會韌性，這不僅是針對最高張力衝突，也包括面對天然災害的能力，平時準備可適用在不同情境。

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總統賴清德去年底主持第2次全社會防衛韌性委員會曾表示，114年3月第3次會議將舉行小規模實地演練。國安人士透露，初步規劃3月27日在台南展開小規模演習，4月到7月進行城鎮韌性演習，將結合民安演習與萬安演習，以7月的漢光軍事演習情境進行進一步測試，9月則有921防災演習。

國安人士說，要藉由這些演習教育民眾，包括如何抵達防空避難設施、尋找遮蔽，並進行政策宣導，包括準備防災包、使用相關App以及民防手冊發放等。（編輯：謝佳珍）1140304

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