衛福部：醫療韌性計畫委託2醫學會 無關黑熊學院

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）國民黨立委王鴻薇質疑「韌性國家醫療整備計畫」是為黑熊學院量身訂做。衛福部次長林靜儀今天晚間澄清，醫事司精進外科醫師醫療韌性計畫是委託外科醫學會和外傷醫學會。

立法院正在審查114年度中央政府總預算，王鴻薇日前以「令人疑慮是否為未來戰爭災害做準備」為由，提案減列消防署辦理「韌性國家醫療整備計畫」的預算新台幣1億元。她今天表示，韌性國家醫療整備計畫請黑熊學院理事長劉文指導演講，質疑是為黑熊學院量身訂做。

林靜儀今晚透過臉書表示，針對精進外科醫師醫療韌性計畫，醫事司是委託外科醫學會和外傷醫學會，她是婦產科出身，雖說屬於泛外科系統，但是太久沒接受大量傷患與創傷、複合式災難救援等專業，「上這樣的課真的覺得非常充實。」

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林靜儀提到，「有些『信徒』堂口餵什麼就信什麼」，到處貼國家醫療韌性業務是給黑熊學院，只吃中央廚房給的東西，卻沒有查證能力。她搜尋外傷醫學會尋找相關資料佐證之後，沒有多久學會網站就當掉了，直呼有點詭異。

另外，針對立法院對於衛生福利部宣傳費與業務費用進行刪減，衛福部次長呂建德稍早也透過影片指出，社福預算大減恐衝擊弱勢族群，憂心長照社區共生互助計畫、性別暴力防治的保護宣導經費遭刪、性騷擾防治計畫費用半數被凍結，呼籲立委讓辛苦人過好年、營造愛的社會。（編輯：張雅淨）1140119