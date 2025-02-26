中國灰色襲擾 管碧玲：研判偷渡行徑有一定模組

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（中央社記者張已亷高雄26日電）海委會主委管碧玲表示，海纜屢遭破壞之外，還發現中國人士搭艇偷渡行徑有一定模組，懷疑是灰色襲擾戰術一環，盼未來能從修法等角度，上升至國安層次，因應中國灰色地帶襲擾。

海洋委員會主委管碧玲今天出席海巡署偵防分署查獲毒品工廠及走私大麻、私菸聯合記者會，致詞時指出，國際情勢千變萬化，來自中國對台灣的灰色地帶襲擾層出不窮。

管碧玲指出，海巡署近期查獲很多偷渡案件，沒有對外揭露，第一線偵辦人員明確體察到，背後很可能是灰色襲擾戰術，因為偷渡行徑有一定模組。

管碧玲表示，偷渡客會在網路購物平台購買一艘新的小艇渡海，接受調查時的講法也幾乎「模組化」，且在台灣沒接應、沒有來台生活所需的準備，但偷渡客都說嚮往台灣，要來台灣生活。

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管碧玲指出，這些偷渡客還會破壞或不攜帶平時使用的通訊設備，對過去生活軌跡設下資訊斷點，導致偵辦人員在科技取證遭遇困難，且偷渡客不以上岸為目的，而以在原地被發現或被逮捕為目的，「這些模組化的行動，太多的偶然，背後一定有一個必然」，懷疑是灰色襲擾戰術一環。

管碧玲表示，每一種犯罪行為背後都隱含灰色襲擾企圖，但沒有辦法以國安法相關法制處置，這是檢、警、調、海巡、憲兵及關務等6大查緝系統，在因應新的國際局勢及中國灰色地帶襲擾時，將面臨的挑戰，盼彼此攜手合作，未來從修法、適法等角度共同面對。（編輯：李淑華）1140226