北市重慶南路車禍自小客衝撞行人多車釀8傷 肇事78歲男無駕照

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市重慶南路1段今天發生嚴重車禍，警方調查，78歲邱姓男子開車先闖紅燈後撞傷行人，再追撞汽機車及公車，總計8人受傷；邱男初步無酒駕，但無駕照。車禍原因待調查。

台北市警消下午2時獲報，襄陽路與衡陽路中間的重慶南路1段發生車禍，初步調查，1輛黑色汽車擦撞多輛汽機車及公車，車禍造成總共8人受傷，現場一片混亂，許多車輛卡在路中間。

警消到場後，動用器具協助救人，經初步統計，8名傷者共7男1女包含肇事駕駛都被送醫，傷者送醫前皆意識清醒。

警消表示，車禍傷者包含45歲機車男騎士與52歲機車男騎士四肢擦傷、69歲男性行人右小腿骨折、45歲汽車男駕駛左胸疼痛、42歲汽車男駕駛左腳疼痛，70歲男性與60歲女性都是公車乘客皆無明顯外傷，及78歲黑色轎車駕駛。

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警方初步調查，78歲邱姓男子駕駛黑色汽車，先由重慶南路1段北往南至武昌街時，因不明原因闖紅燈，先撞到2名行人，再波及2輛機車，後衝撞1輛公車及3輛汽車。

警方表示，傷者傷勢皆無大礙，但肇事駕駛邱男送醫前有右腰痛、左臉腫但意識清醒，初步無酒駕，後續將進行酒測；不過，邱男並無駕照。詳細車禍原因，仍待警方進一步調查釐清。（編輯：吳素柔）1140523

一輛自小客車23日下午在台北市重慶南路上不明原因失控暴衝，3輛汽車及1輛公車遭撞受損，警消到場並通知拖吊車將事故車先行移除，儘速恢復交通。中央社記者謝佳璋攝 114年5月23日