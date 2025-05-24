巴黎奧運銅牌得主李孟遠父親謝志培辭世 享壽68歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北24日電）巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌得主李孟遠的教練兼父親謝志培，18日病逝享壽68歲，李孟遠今天在個人社群媒體表達對父親思念，「下輩子還要當您的孩子。」

謝志培曾是射擊國家代表隊的一員，退役後積極培育台灣新一代的射擊選手，尤其去年與兒子李孟遠攜手登上巴黎奧運舞台，並摘下定向飛靶銅牌，同時是台灣代表團首面奧運射擊獎牌，具有歷史性意義。

然而，謝志培在巴黎奧運後發現癌症復發，甚至在今年農曆新年期間住進加護病房，不過後來狀況好轉，並開始接受化療等療程，病況一度樂觀，沒想到2、3週前謝志培突然感冒，導致病情加重，最後在18日病逝，讓台灣射擊界充滿惋惜。

中華射擊協會理事長陳士魁接受中央社採訪時透露，謝志培從當選手到後來轉職為教練，幾乎一輩子都在靶場度過，與台灣射擊界的淵源極深，「他是非常好的教練，而且待人謙遜，培育出很多台灣射擊好手。」

透過 Google News 追蹤中央社

李孟遠透過個人社群媒體發文「以前總覺得每天被唸很煩，但現在才感覺沒聽到你唸更煩、渾身不對勁」，表達對父親的思念，『我一直以為你做得我也行，但真的扛在肩上後才知道你背著的是多大壓力，沒有你真的快不行，但我也該學著當個男人了，像你這座大山一樣。」

李孟遠回憶，與父親一起開心過、失落過，更一起風光過日子真的很精彩，並感謝父親陪伴的這段時光、教會自己的一切，「就這樣我們把彼此永遠都留在心中，下輩子我還願意當您的孩子。」（編輯：李亨山）1140524