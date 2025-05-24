高雄小港醫院職災照護網 協助個案突破2000例

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄市小港醫院自2022年啟動「職業傷病診治重建一條龍照護計畫」推動急性醫療處置與長期功能復原的無縫銜接，協助勞工傷後重返職場，累計協助個案數突破2000例。

小港醫院今天透過新聞稿表示，船舶裝卸起重機操作員羅姓男子長期於港區碼頭執行高強度貨櫃吊運工作，他從起重機樓梯下行時不慎踩空跌落，導致左腳踝扭傷至小港醫院急診檢查，經X光確診為左側腓骨幹閉鎖性骨折合併踝部韌帶扭傷，隨即接受手術治療並住院觀察。

小港醫院指出，羅男是小港醫院協助處理的第2000名職業災害勞工個案，這也象徵醫院持續深耕「職業傷病診治與職災職能復健雙認可專責醫院」角色，實踐「不漏接、要即時」的職災照護承諾，不僅協助勞工傷後重返職場，也陪伴企業與產業降低職災風險與人力流失。

新聞稿中，小港醫院院長洪志興表示，每一名職災勞工背後都有一個家庭等待康復回家，職災照護不能只是治療，更應是制度性守護。

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小港醫院說明，自2022年推動「職業傷病診治重建一條龍照護計畫」，成功建立從急診、住院、手術到職能復健與復工銜接的整合性服務流程，強調跨科團隊合作與人本關懷，建立「從現場到職場」的完整照護模式。

此外，小港醫院也與高雄市政府勞工局、職業傷病防治中心、勞保局等單位合作，推動職災預防宣導、勞工健康促進與職場健康諮詢服務，並辦理定期教育訓練，提升職業健康專業能力。（編輯：戴光育）1140524