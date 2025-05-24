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花蓮男無視保護令持斧頭砍傷前妻 檢聲押獲准

2025/5/24 09:59（5/24 10:26 更新）
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花蓮縣李姓男子無視保護令限制，尾隨前妻車輛，還持斧頭砍傷前妻後逃逸，吉安警分局獲報後立即成立專案小組追查，將李男逮獲送辦，檢方訊後聲請羈押獲准。（花蓮縣吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年5月24日
花蓮縣李姓男子無視保護令限制，尾隨前妻車輛，還持斧頭砍傷前妻後逃逸，吉安警分局獲報後立即成立專案小組追查，將李男逮獲送辦，檢方訊後聲請羈押獲准。（花蓮縣吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年5月24日
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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮縣李姓男子無視保護令限制，尾隨前妻車輛，還持斧頭砍傷前妻後逃逸。警方調閱監視器追查逮獲送辦，檢方訊後聲請羈押獲准。

李姓男子前妻不堪被騷擾，4月離婚後聲請保護令，另由於與李姓男子有金錢糾紛，為躲避李姓男子不敢回家，借住朋友家。

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花蓮縣警察局吉安分局今天說，據警方調查，李姓男子四處找人，22日在路上發現前妻轎車後駕車尾隨，見車輛停進友人家，就下車持斧頭砸車，再進屋內砍前妻，造成前妻頭部、手處6處開放性傷口，還企圖拉前妻上車，見鄰居報案，李姓男子才趕緊駕車逃逸。

被害人送醫治療無大礙，而吉安分局獲報後立即組專案小組，調閱監視器迅速掌握犯嫌，事發5小時內在市區拘提到案，查扣作案用斧頭與依托咪酯（喪屍煙彈）等違禁品，依涉殺人未遂、違反保護令及毒品危害防制條例等罪嫌，移送台灣花蓮地方檢察署複訊後，檢方認有羈押必要，向法院聲押獲准。（編輯：李明宗）1140524

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花蓮縣李姓男子無視保護令限制，尾隨前妻車輛，還持斧頭砍傷前妻後逃逸，警方調閱監視器追查，事發5小時內在市區將李男拘提到案，並查扣作案用斧頭（圖）與依托咪酯（喪屍煙彈）等違禁品。（花蓮縣吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年5月24日
花蓮縣李姓男子無視保護令限制，尾隨前妻車輛，還持斧頭砍傷前妻後逃逸，警方調閱監視器追查，事發5小時內在市區將李男拘提到案，並查扣作案用斧頭（圖）與依托咪酯（喪屍煙彈）等違禁品。（花蓮縣吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年5月24日
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