彰化男疑討錢不成爆爭執 涉持刀砍死前妻遭起訴

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（中央社記者鄭維真彰化縣24日電）彰化縣61歲李姓男子去年疑討錢不成，與50歲蔡姓前妻及前妻女兒發生爭執後，涉持刀砍死前妻，彰化地方檢察署今天表示，全案偵結，依殺人罪嫌起訴李男，將由國民法庭審理。

蔡姓女子於民國113年11月16日在二林鎮1處透天厝內疑遭李男砍傷，彰化縣消防局及警察局芳苑分局下午5時許獲報趕抵現場時，蔡女已無呼吸心跳，送醫仍不治。

李男事後偷車逃逸，還在五金行買1把水果刀，當晚警方即循線在埤頭鄉逮捕李男到案。檢警隔天帶李男回命案現場釐清案情，檢方認為李男涉嫌重大，聲押獲准。

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蔡女的女兒事發後曾向媒體表示，16日中午她返家探望母親，李男向家人索討金錢被拒，持鐮刀揮舞，傍晚她與李男發生口角，母親為保護她而遭李男持刀砍殺，她與年幼弟弟躲到鄰居家中報警。

彰化地方檢察署近日偵查終結，依殺人罪嫌起訴李男，移請彰化地方法院國民法庭審理。（編輯：郭諭儒）1140224