男子新北超商涉持刀刺傷前妻 警循線逮捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北7日電）李姓男子今天下午在新北永和區永和路某超商前遇到前妻，雙方發生爭執。李男涉嫌持預藏刀子刺傷前妻後，帶走兒子。警方據報追緝，傍晚在新莊區逮捕李男，依殺人未遂罪嫌移送。

市府消防局表示，下午將近2時據報，永和區永和路一家超商前有傷患需救護。到達現場發現，被害女子左手、左肩、與左臀遭利器刺傷，但意識清醒，救護車立即將傷患送往雙和醫院急救。

永和警分局表示，據報有男女吵架，員警前往現場處置，初步調查葉女下午帶著兒子，行經永和區永和路超商前時，遇上李姓前夫。2人起口角爭執後，李男持預藏的水果刀涉嫌刺傷葉女。

李男行兇後，騎機車將男童載走。警方說，依監視器以車追人，在距離案發現場不遠的自強街，查獲李男丟棄的機車，並循線繼續追捕。

透過 Google News 追蹤中央社

李男犯案且棄車後，搭乘計程車繼續逃亡。警方鎖定行蹤，火速在下午4時30分許於新莊區的一處廣場查獲犯嫌，男童並未受傷。

警方說，將李男帶回詢問後，將依殺人未遂罪嫌、傷害罪嫌等，將李男移送新北地檢署偵辦。（編輯：龍柏安）1140107