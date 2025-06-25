高市府7/1起代管澄清湖景區 全國遊客免費入園

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市政府將於7月1日起代管澄清湖風景區，市府工務局公園處今天表示，7月1日代管後，原本只有高雄市民眾免費入園，將擴大為全國遊客都免收費。

工務局公園處今天新聞稿表示，7月1日起，高雄市政府正式代管澄清湖風景區，並從原本只有高雄市民眾免費入園，擴大為全國遊客都免收費。開放時間則參照現行自來水公司每週一休園規定，並根據季節進行調整。

公園處表示，夏季開放時間為清晨5時至傍晚6時，冬季則為清晨5時至傍晚5時30分，若有所調整將另行公告。另外入園的汽機車停車費用將依原費率收取。

此外，市府加強園內環境植栽整理綠化、道路整平、人行動線優化，除改善現有8處停車場，再新增4處停車場，其中，大門西側及文前路旁的園區外機車停車場將於7月1日同步啟用。未來市府將根據情況調整交通動線及停車措施。

工務局表示，市府代管後，將延續並維持自來水公司對澄清湖水資源的專業規劃及管理，水庫水域部分仍由自來水公司維管。

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此外，由於澄清湖園區多屬於山坡地範圍，將更著重於環境的維護保育，加上市府針對高爾夫球場進行出流管制後，可避免受污染水體進入湖區，對於進入水庫的水質能有更多一層保障。

工務局表示，目前市府各局處已啟動整合規劃，將澄清湖結合圓山綠地、鳥松濕地、高雄高爾夫球場、雙湖公園，打造中高雄地區最大規模的水綠遊憩公園。市府將持續投入資源，讓澄清湖成為與民眾共享的生態綠洲與生活場域。（編輯：李亨山）1140625