限制西藥批發零售業傳個資至中港澳 115年7月上路

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）為保障民眾個資，食藥署訂定「限制西藥批發、零售業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區、香港及澳門」草案，預告期滿。食藥署今天表示，僅收到1件來函，預計115年7月上路。

衛生福利部食品藥物管理署去年12月18日預告訂定「限制西藥批發、零售業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區、香港及澳門」草案，在今年2月17日預告期滿。

食藥署副署長王德原今天接受媒體電訪說明，草案是依據「個人資料保護法」，原則上每個國家都受相同法規保護，但衡酌中國個資相關法規尚未完備，特別修正行政命令。

王德原說，預告期間僅接獲1件來函，建議加入當事人書面同意等相關意見，食藥署將就建議事項研議，再依法制作業程序辦理公告事宜。

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依據草案第2條實施日期規定，若屬於「西藥批發零售業個人資料檔案安全維護計畫實施辦法」所稱的西藥批發零售業者，即藥事法第27條第1項規定核准登記，且資本額超過新台幣3000萬元以上，並有招募會員或可取得交易對象個人資料的業者，預計自民國115年7月1日實施；其餘西藥批發零售業者，預計自116年7月1日實施。

對於這項草案，台灣製藥工業同業公會理事劉宗玲表示，藥廠並不會持有消費者的個資，且在進行臨床試驗時也不會揭露全名，而是遮蔽名字中的一個字，連身高體重等資訊也會保密，這些規範在受測者簽署同意書時都會列出，就算後續臨床解盲，只會揭露統計後的受測者人數、性別與年齡區間等，進行跨國試驗也遵循此原則，對產業界的影響相對較小。（編輯：管中維）1140221