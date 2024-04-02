農業部全程品管台灣鳳梨 113年出口可望增逾3成

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）台灣鳳梨產業策略聯盟今天表示，去年雨少、今年3月溫暖，加上農業部全程協助品管，鳳梨品質佳、出口暢旺。農糧署並說，去年出口1.5萬公噸，今年可望破2萬公噸（增幅逾3成）。

去年台灣鳳梨因為較早收成，氣溫不夠暖，初期口感不夠甜、偏酸，加上出口日本果品曾出現果心褐化，都會對外銷產生影響。不過農業部農糧署代理署長暨副署長蘇茂祥說，農業部各試驗所及改良場已經整合了專業團隊，到產地輔導、加強控管，今年沒有這個問題。

台灣鳳梨產業策略聯盟生產組組長暨打貓生產合作社理事主席陳映延說，真的是全程，從植株栽種到採收、包裝出口等，幫了很大的忙；加上鳳梨共要栽植16個月，頭10個月為去年期間雨少，後6個月包含到今年3月天氣溫暖，所以果品每顆在1.5到3台斤間，不像去年有的超過3台斤，今年果品大小適中、甜度口感佳，有利內外銷。

蘇茂祥並說，台灣鳳梨產業策略聯盟希望今年外銷破2萬公噸，以目前才剛進入盛產，迄今累計外銷5800多公噸，出口日本已經5700多公噸，產銷順暢下，將繼續努力，對後續達成目標相當有信心；除了日本，也會拓銷汶萊等新市場。

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他還說，現在產地外銷收購價每台斤新台幣16元，內銷部分在台北果菜批發市場每公斤30元，都是對農民有合理利潤的價位。

關於今年產況，蘇茂祥說明，今年栽種面積7200公頃，比去年減少3%；整體產量預計會有36萬公噸，比去年微幅減少4%，不過這個比例並不高。產地遍及多個縣市，陳映研說，包含雲林、嘉義、南投、台南、高雄、屏東、花蓮、台東等。（編輯：陳政偉）1130402