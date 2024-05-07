議員質疑南港轉運站案涉圖利 北市政風處允調查

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）民進黨台北市議員今天指出，新光人壽得標的南港轉運站BOT案，不但工程進度延宕且車站占比僅8.12%，前市長柯文哲涉圖利財團。北市府政風處允諾啟動調查。

台北市議會今天進行工務部門質詢及答覆，民進黨市議員林延鳳和顏若芳共同指出，前台北市長柯文哲與得標廠商新光人壽於2020年所簽訂的南港轉運站BOT案，於2022年舉辦開工典禮，並訂定2025年底完工、啟用、營運，但工程進度卻多有遲延。

林延鳳指出，近日到工地現場查看，19層樓建物高度竟連一半都沒蓋好，且告示牌預定完工日期竟為2029年8月，根本不可能如約蓋好；且根據台北市公共運輸處今年2月21日現場查核記錄表顯示，建議事項寫明請新光人壽儘速提出和原訂期限的預定進度情形。

她指出，南港轉運站BOT案猶如北士科案的2.0版本，得標者新光人壽是在第4次才得標，且權利金也不斷下修，但新光人壽得標後卻擺爛，根本不可能在明年底如約完工和營運，且依約僅能對其每日開罰新台幣30萬元。她質問政府公信力在何處，並呼籲檢調查北士科案時，應一併檢視此案是否也涉及圖利不法。

林延鳳說，此案完工期間載明5年且不得修約，不像北士科案有展延期限，要求台北市政府應拿出態度，不得修約和開後門展延，否則就是影響市民權益，具體要求北市府善盡催告責任、依約完工。

顏若芳也指出，此案車站比例僅占整棟大樓的8.12%，介於前市長馬英九任內的台北轉運站9%（其餘做飯店、商場和住宅）和市府轉運站的5.7%（其餘做飯店、百貨和商辦）之間，剩下都做商辦之用，由新光人壽出租、賺錢，質疑是否符合興建轉運站用途，質疑柯文哲和馬英九任內招商涉圖利財團爭議有何不同。

她說，此案交通用地多數變成商場，且占比少之又少，柯市府賤賣土地，簡直是讓財團賺飽飽、市庫大損失，要求政風處1個月內進行調查並提出報告。政風處現場允諾辦理。

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台北市都市發展局長王玉芬答詢表示，此案工期是依建管相關規定天數所累計、判定，北市府簽訂契約當然希望對方要依規辦理，若無法如期完工，也都有訂定相關罰則。

台北市公運處副處長紀勝源說，會依約要求廠商如期完工。依照執行計畫進度來看，預定進度到4月26日為32.66%，另新建投資執行計畫書的期程進度為明年10月底要取得使照，但仍須根據投資計畫書提出施工預定進度表，目前依進度表來看並無落後，若無法如期完工將依合約規定辦理，未來營運期也會縮短，實質影響廠商收入。（編輯：李錫璋）1130507