議員告發果菜市場改建案涉圖利 北檢分他字案柯文哲列被告

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）國民黨議員鍾小平等人控告台北市前市長柯文哲，任內與中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案涉圖利。北檢指出，已分他字案偵辦，將柯文哲列被告，交由檢肅黑金專組偵辦。

全案起於，鍾小平等人日前到台北地檢署按鈴告發，質疑當初果菜市場改建案數度流標，直到第4次才讓威京集團中華工程公司，以低於正常標價格的新台幣125億餘元得標，之後2棟建物分別以減層方式興建，農一（蔬菜水果）建物「6層樓只蓋5層」、漁產建物「8層樓也只蓋5層」。

鍾小平等人指出，柯文哲讓台北市議會於今年初通過49億元追加預算，以利中華工程得以興建完成果菜市場，以「減項發包、追加預算」方式圖利中華工程，涉嫌違反貪污治罪條例圖利罪。

台北地檢署指出，接獲相關告發後，檢察官已分他字案偵辦，案由為貪污治罪條例，柯文哲列為被告，由檢肅黑金專組檢察官林俊言負責，並指揮法務部廉政署北部地區調查組蒐證、調卷及了解中。

此外，柯文哲市府任內的京華城改建案、北投士林科技園區設定地上權案，連日來遭外界質疑圖利業者、文件造假等爭議，日前北檢均已接獲告發，並分他字案偵辦，專案小組已向政風人員調取相關公文、會議記錄，持續釐清案情。（編輯：方沛清）1130514