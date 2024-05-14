柯文哲說明北士科案 簡舒培批沒回答關鍵問題

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（中央社記者劉建邦台北14日電）民眾黨主席柯文哲昨天透過網路節目說明北士科案，民進黨台北市議員簡舒培今天指出，柯文哲完全沒回答為何T17及T18免投資計劃等關鍵問題，謊話連篇、避重就輕。

台北市北投士林科技園區T17、T18地上權案爭議不斷，多名議員提出新壽投標免投資計畫書、與T16基地分開招標、權利金底價下修等質疑；台北市議會組成調查專案小組，台北地檢署也已簽分他字案偵辦中。

柯文哲昨天晚間在YouTube節目「柯P揪時在」，針對北士科案說明，表示新光人壽的意見北市府都沒採用，而且權利金至少經過3家有國家證照的不動產估價師估算，「這些沒有牌照的議員，更厲害是不是？」

簡舒培今天透過臉書表示，柯文哲對關鍵問題不是扯謊就是避重就輕，只會罵人、嗆議員不專業，完全沒回答「為何T17、T18能免去投資計畫書」、「為何只聽新光人壽建議就改變招租策略」、「為何14家潛在廠商的訪談市長室會議及促參委員會議都沒有錄音錄影」。

簡舒培指出，柯文哲聲稱北市府沒有採用新光人壽意見，但北士科第二次流標後，市府約談潛在投資廠商，與新光人壽訪談建議事項就提到「如3塊基地分拆招商，該公司表示需再進一步評估，惟建議不要按照比率，可考量招商條件之差異化」，隔天的促參會議就決定分開招標。

簡舒培表示，柯文哲聲稱權利金底價是由3家不動產估價公司估價，但事實上估價都推估北士科土地平均地價呈現持續上漲，柯文哲第三次招商不但取消開發限制、免投資計畫書，還要調低招商底價，難道碰到新壽的時候，又不用尊重有國家證照的專業人士了。

簡舒培說，柯文哲的影片再度顯示他對此案心虛到極點，現在最專業的檢察官已介入調查，面對檢察官調查，柯文哲只能講清楚說明白。（編輯：蕭博文）1130514