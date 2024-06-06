警公布脫逃受監護處分人病史 監委要查是否違法失職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北6日電）受監護處分人簡姓男子自基隆某醫院脫逃，5月22日落網。監委王幼玲、高涌誠今天表示，警方公布脫逃的受監護處分個案病史個資，涉加深民眾對精神障礙者的偏見及污名，已申請自動調查。

王幼玲、高涌誠透過新聞稿表示，今年5月間基隆市一名受監護處分個案逃離醫院，警方公布其姓名、照片、患有思覺失調等個人資料。

監委指出，經媒體大肆報導其具攻擊性、危險性等，並持續追蹤報導其行蹤、服裝及長相等，造成北部民眾人心惶惶，也加深民眾對精神障礙者的偏見及污名。

監委強調，究竟警方處理方式是否違反精神衛生法和身心障礙者權利公約，相關人員有無違法失職應負行政責任之處，衛生福利部及基隆市政府等有無善盡主管機關監督管理的責任，相關檢討情形及因應改善措施為何，攸關精神障礙觸法者及身心障礙者人權，有深入調查必要。（編輯：張若瑤）1130606