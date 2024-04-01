紙雕師刺殺勸戴口罩店員逃死 最高法院發回更審

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（中央社記者林長順台北1日電）桃園紙雕師蔣嘉凱不滿遭勸戴口罩，持刀刺死超商店員，一審判死；二審認定服用多種藥物交互作用產生暴力意念，且行為時控制力減低，改判無期徒刑。最高法院今天撤銷發回更審。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻強制戴口罩期間，蔣嘉凱在民國110年11月21日凌晨4時許赴桃園巿龜山區某超商購物，因未戴口罩，遭30歲蔡姓男超商店員規勸。蔣嘉凱負氣未結帳即離去，不久後戴口罩重返超商購物，與店員發生口角，憤而將口罩丟往店員身上離去。

蔣嘉凱第3度進入超商並叫出蔡姓店員，隨後拿出利刃刺殺店員多刀，蔡姓店員搶下利刃，在超商門外失血過多不支倒地，經送醫搶救，仍因身受13處銳器傷大量出血身亡。

桃園地方法院認為，蔣嘉凱有預謀殺人的直接故意，且當時並無精神障礙或其他心智缺陷，案發當時的辨識能力與控制能力均屬正常。蔣嘉凱雖符合自首要件，但當時並無悔悟之心，犯後態度顯屬惡劣，因此不依此減輕其刑，並依法判處死刑，褫奪公權終身。

台灣高等法院審理後指出，蔣嘉凱自104年底起，因病至醫院就診領藥，長期服用鎮靜、助眠或抗焦慮藥物，但未依醫囑用藥，反而自行調整藥量並濫用。案發當日，蔣嘉凱陸續服用鎮靜助眠及抗焦慮劑、止痛藥等藥物後，前往超商發生本件刑案。

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高院審酌蔣嘉凱部分反社會人格是藥物濫用所致，非無矯治、再社會化可能，但考量犯罪手段、情節、損害，惡性仍屬重大，兼衡犯罪動機及心理評估鑑定等結果、犯後態度，判處無期徒刑。

案件上訴後，最高法院指出，蔣嘉凱的醫院鑑定報告有2份，二審採用對蔣嘉凱有利的鑑定結果，但沒有說明對蔣嘉凱不利的鑑定報告為何不可採的理由。另外，二審量刑調查程序違背法律規定，因此發回更審。（編輯：李錫璋）1130401