刺死勸戴口罩超商店員 紙雕師蔣嘉凱一審判死刑

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桃園市紙雕師蔣嘉凱（中）去年11月不滿被勸導戴口罩，持刀刺死店員。（民眾提供）

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市紙雕師蔣嘉凱因不滿遭規勸戴口罩，持刀刺死超商店員，事後自稱罹患精神疾病，經桃園地院審理，認定蔣男故意殺人且無精神異常，今天判處死刑，褫奪公權終身。可上訴。

根據檢警調查，蔣男去年11月21日凌晨4時許前往龜山區某超商購物，因未戴口罩，遭30歲蔡姓男超商店員規勸，蔣男負氣離去，回家拿口罩；蔣男第2次戴著口罩進入購物時，雙方發生口角，他憤而將口罩丟往店員身上離去。

檢警表示，蔣男離去後，第3度進入超商並叫出蔡姓店員，隨後拿出身藏利刃刺殺多刀，蔡姓店員奮勇搶下利刃後，在超商門外失血過多不支倒地，蔡姓店員左胸有多處刀傷，雖送醫搶救，但到院前因13處銳器傷（其中3處刺中心臟）大量出血，後因出血性休克而死亡。

桃園地方法院審理後認為，蔣男與蔡姓被害人先前的言行互動，蔣男換裝原因、所攜帶物品及殺害被害人過程，足認確有殺人的直接故意，並與其殺人的預謀相連貫，蔣男當時並無精神障礙或其他心智缺陷，案發當時的辨識能力與控制能力均屬正常。

桃園地院指出，蔣男雖符合自首要件，但他當時並無悔悟之心，只因為情勢所迫留在現場，顯然非真誠悔悟，且犯後態度顯屬惡劣，因此不依此減輕其刑，並依法判處死刑，褫奪公權終身。全案可上訴。（編輯：戴光育）1111213