超商店員勸戴口罩遭刺死 桃檢起訴犯嫌求處重刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市蔣姓男子去年11月不滿被勸導戴口罩、殺害蔡姓超商店員。桃園地檢署今天偵結，依殺人罪起訴，審酌蔣男行兇時無精神障礙等，建請法院處以重刑。

桃園市41歲蔣姓男子去年11月21日凌晨到龜山區光峯路一處超商門市購物時，因未戴口罩遭勸導，持刀將30歲蔡姓男店員刺死。

桃園地檢署今天表示，蔣男因不滿蔡姓店員依COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定勸導他戴口罩、否則不予結帳，雙方口角後，蔣男返家變裝，並持短彎刀再度前往超商，朝蔡姓店員胸、腹部多處刺殺，其中3處刺中心臟，蔡姓店員雖經送醫，仍在當天上午7時18分許因出血性休克死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃檢表示，根據林口長庚紀念醫院精神科司法精神醫學鑑定團隊對蔣男實施精神鑑定，蔣男雖有睡眠節律障礙、非特定焦慮症、非特定憂鬱症等，但非屬重大精神疾病，他的智力、判斷力、認知功能等皆在正常範圍內，精神疾病診斷也不致影響他的生活功能。

桃檢表示，蔣男行兇時無精神障礙或其他心智缺陷情形，僅因細故就對蔡姓店員痛下殺手、手段兇殘，使蔡姓店員家屬喪失至親，所生損害嚴重，今天將蔣男依涉犯刑法殺人罪嫌提起公訴，並建請法院量處重刑，以茲懲儆。（編輯：郭諭儒）1110318