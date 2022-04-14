醉男不滿自助微波竟毆傷超商店員 遭警強制逮捕

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台北市大安區一間超商12日清晨有男店員遭醉客吳姓男子毆傷，起因竟是店員告知冷藏食品採自助式微波，吳男質疑他態度不佳便動手怒毆還揚言包內有槍，警方獲報到場將吳男壓制逮捕，並在他的包內起獲辣椒槍1把、辣椒彈8顆和甩棍1支。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月14日

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）北市大安區一間超商驚傳男店員遭醉客吳姓男子毆傷，起因竟是告知店內冷藏食品採自助式微波，吳男質疑他態度不佳便動手怒毆還揚言包內有槍，警方獲報到場將吳男壓制逮捕送辦。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所長柯人傑今天對外表示，12日上午6時50分許接獲110轉報，指轄內忠孝東路4段一間超商發生打架事件，立即派員到場處理。

警方到場就看見32歲黃姓男店員的嘴巴和臉部多處明顯受傷，但無生命危險，隨即協助將他送至國泰醫院治療。

經調查了解，有傷害和妨害自由前科的36歲吳男酒後到超商購買冷藏食品且要微波加熱，但黃姓男店員告知店內採自助式微波，他認為黃姓男店員服務態度不佳，一怒之下竟闖進櫃檯和對方拉扯並出手毆打，還揚言自己包內有槍。

警方現場調閱監視器畫面查看，確認吳男徒手毆打黃姓男店員犯行後，以現行犯要將其逮捕時，他竟抗拒，警方便使用辣椒水將他壓制、上銬，並在他的包內起獲辣椒槍1把、辣椒彈8顆和甩棍1隻。

全案詢後，吳男坦承不諱，全案依涉刑法傷害罪、恐嚇罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110414