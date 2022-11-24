屏東超商店員遭攻擊眼睛等案 男子判刑5年定讞

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有思覺失調病史楊姓男子（左）去年9月因不滿女超商店員制止抽菸，徒手對她施暴、攻擊雙眼。（民眾提供）

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（中央社記者蕭博文台北24日電）有思覺失調病史的楊姓男子不滿屏東潘姓女超商店員制止抽菸，徒手施暴摳挖她雙眼，另犯傷害范林姓婦人案；一審、二審均判刑5年，案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

全案起於，楊男於民國110年6月30日清晨在屏東縣高樹鄉興店路某家早餐店前，因細故持菜刀向曾與其母有糾紛的范林姓婦人揮砍，造成婦人腦震盪、肋骨骨折、多處割傷、擦傷；同年9月26日，楊男因在超商前抽菸遭制止，竟以手指摳挖潘姓女超商店員雙眼洩憤。

一審的屏東地方法院認為，楊男已有傷害前科，僅因細故即對范林婦人拳打腳踢，持菜刀揮砍，另以手指摳挖潘女雙眼洩憤，所為實有不該，應予相當程度責難。

一審考量，雙方未和解，楊男也未獲被害人諒解，加上他患有妄想型 思覺失調症 ，辨識行為違法能力有輕微降低，就女店員部分依重傷未遂罪判刑4年，傷害范林婦人部分以傷害罪判刑1年2個月，2罪應執行有期徒刑5年。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，認為一審認事用法無違誤，量刑及定執行刑也算妥當，並無任何偏失或違法之處；屏東地檢署檢察官認為應論以殺人未遂罪，量刑過輕等為無理由，據此駁回上訴，維持原判。

案經檢察官上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令之處，日前駁回上訴。全案定讞。（編輯：戴光育）1111124