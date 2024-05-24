受監護處分人基隆脫逃 南光醫院延誤通報罰9萬元

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）受監護處分人簡姓男子19日上午約10時從基隆市南光醫院脫逃，雖已在22日落網，但南光醫院直到下午2時許才通報警方，衛生局認定延遲逾4小時才通報警察機關，重罰南光醫院9萬元。

基隆市衛生局今天發布新聞稿指出，簡男脫逃後，衛生局立即發文請南光神經精神科醫院說明，並派健康管理科長及社區心理衛生中心人員到南光醫院調查，依據南光醫院回覆內容及現場調查結果，確認南光醫院於受監護處分人逃逸後，延遲逾4小時才報告警察機關。

衛生局指出，南光醫院違反「精神衛生法」規定，精神照護機構於病人行蹤不明時，應即報告當地警察機關，考量南光醫院事發後未即時報告當地警察機關，引發社會大眾生命安全風險及恐慌，情節重大，從重裁罰9萬元，並持續加強督導。

衛生局表示，簡男是由台灣台北地方檢察署依據「保安處分執行法」委託醫院執行監護處分，具有病人與受監護處分人雙重身分，醫院是否有違反保安處分相關法規，另由地方檢察署調查認定。（編輯：龍柏安）1130524