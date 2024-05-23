受監護處分人落網 新北警：逃亡模式很無厘頭

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（中央社記者王鴻國新北23日電）因殺人未遂判刑確定受監護處分的39歲簡姓男子19日自基隆某醫院脫逃，搭客運、捷運逃亡並在新莊落網。新北警鷹眼隊長石春吉說，逃亡時無厘頭模式，花了很多時間才鎖定。

簡男19日脫逃後，就到雙北趴趴走，引北北基民眾人心惶惶，而雙北的學校也因而暫停開放，簡男從捷運新埔站出站後就被新北警局鷹眼隊調閱監視畫面掌握，直到昨晚才被新莊警埋伏逮獲。

新北警破獲此一受北北基民眾關注的案子後，新北市長侯友宜今天下午到新莊警分局慰問員警及鷹眼隊員，而新北市議會議長蔣根煌也頒發獎金，感謝警方不眠不休全力以赴的努力，才能的把嫌犯逮捕到案，讓市民朋友能夠安全、安定、安心。

新北警鷹眼隊長石春吉接受媒體聯訪時表示，這次逃犯事件造成北北基人心惶惶，就連員警也擔心，不敢讓子女自己走路上學，因此，在市警局長廖訓誠下令甲級動員下，調動新莊、林口、三重警力，加上鷹眼隊全力調閱監視器，才能偵破。

石春吉表示，人的樣貌都會有所改變，但走路的模式、樣態是不會變的，所以，不論是戴口罩、眼鏡、帽子，怎麼變裝都沒用，都不是偵辦上的難度，最讓警方痛苦的是簡男的形跡非常無厘頭，難以判斷他的走向模式。

他表示，早在簡男還在基隆和台北時，鷹眼隊就已超前部署，不能等簡男來了才準備，只是此案是和時間競賽，大家要一直看、一直看，才能在腦海中烙印出簡男走路的樣態模式。

他表示，也因在監視畫面看到有了「感覺」後，鷹眼隊員才能夠在茫茫人海及模糊畫面中，一再鎖定簡男行蹤及預判下一步會去哪裡，只要再上傳來畫面，就能接上行蹤，直到昨天破案前，專案小組幾乎沒時間喝水及吃飯。但看到今天上學時間，媽媽帶孩子走在街上的安定感，讓大家都能感到開心。（編輯：張銘坤）1130523

因殺人未遂判刑確定受監護處分的簡姓男子脫逃後，搭客運、捷運逃亡並在新莊落網。新北市議會議長蔣根煌（左5）、副議長陳鴻源（左6）23日慰勉警方辛勞。中央社記者王鴻國攝 113年5月23日